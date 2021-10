Unbekannte Person fährt geparktes Auto an

In Mittelneufnach ist am Sonntag ein geparktes Auto angefahren worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat ein Auto angefahren und sich nicht um den Schaden gekümmert. Der beschädigte Wagen, ein schwarzer BMW, stand am Straßenrand in der Lindenstraße in Mittelneufnach. Der Unfall hat sich am Sonntag, 17. Oktober, in der Zeit zwischen 12.30 und 15.30 Uhr ereignet. Die linke hintere Seite des Fahrzeugs ist eingedrückt.

Polizei: Schaden beträgt etwa 2500 Euro

Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 2500 Euro. Personen, die etwas beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 08232/96060 melden.