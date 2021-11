Was weiß Wikipedia? Mittelneufnach war eine Habsburger Insel

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Online-Lexikon die Orte im Kreis Augsburg? Heute: Mittelneufnach.

"Gespalten von Rot und Silber; vorne ein goldenes Radkreuz, hinten ein roter Steinbockkopf" - so lautet die Beschreibung des Mittelneufnachers Wappens, die auch Wikipedia auflistet. Gottfried Wenger weiß im Gegensatz zu Wikipedia, was es mit diesen Symbolen auf sich hat und wie diese die Geschichte der Stauden-Gemeinde erklären. Er weiß außerdem, warum Mittelneufnach historisch gesehen jahrhundertelang eine Insel war.