Mittelneufnach erhöht die Hundesteuer

Mit dem Baugebiet Espele kommt auch eine Querungshilfe in der Mindelheimer Straße.

Lange besprach der Gemeinderat Mittelneufnach in seiner aktuellen Sitzung eine neue und angemessene Besteuerung der Hundehaltung. Ein neues Satzungsmuster ermöglicht hier auch eine erhöhte Hundesteuer für Kampfhunde. In diesem Zuge wurden die bisherigen Sätze ebenfalls angepasst. Gemeinderat Alois Auer plädierte, dass die Steuer für den ersten Hund relativ niedrig anzusetzen sei. Gerade jetzt in den schwierigen Zeiten der Pandemie sind Haustiere sehr wichtig, vor allem für alleinstehende oder ältere Personen. Dem schlossen sich die anderen Räte ebenfalls an. Kampfhunde werden dafür deutlich teurer. Beschlossen wurde, dass ab 2022 für den ersten Hund 40 Euro, für den zweiten Hund 100 Euro und ab dem dritten Hund 250 Euro jährlich anfallen. Bei Kampfhunden sind dies analog 500 Euro, 1.000 Euro sowie 1.500 Euro.

Kampfhunde brauchen eine Haftpflichtversicherung

Außerdem müssen Kampfhundehalter künftig eine Hundehaftpflichtversicherung nachweisen. Den Passus für Ordnungswidrigkeiten lässt Bürgermeisterin Cornelia Thümmel noch in der Verwaltungsgemeinschaft überprüfen. Bislang betrug die Hundesteuer für den ersten Hund 26 Euro, für den zweiten 52 Euro und jeder weitere kostete 104 Euro. Kampfhunde waren bisher nicht extra berücksichtigt.

Gottfried Wenger steuerte noch einen interessanten geschichtlichen Fakt zum Thema bei. Die Hundesteuer gibt es bereits seit über 200 Jahren und diente anfangs zur Tilgung von Kriegsschulden beziehungsweise als eine Art Begrenzungssteuer, um den Hundebestand einzugrenzen, da diese oft als Seuchenüberträger fungierten.

Eine Querungshilfe für Fußgänger

Einstimmig erfolgte anschließend der Beschluss, dass bei der Einmündung zum neuen Baugebiet „Espele Nord“ auf der Mindelheimer Straße eine Querungshilfe eingebaut wird. Die Querungshilfe dient hauptsächlich Fußgängern, Kindern und Jugendlichen, die in Richtung Süden zum Sportplatz unterwegs sind. Dazu hätte hier die Gemeinde mit der geplanten Verkehrsinsel auch gerne eine höhere geschwindigkeitsdämpfende Wirkung erzielt, dies ist aber baulich aufgrund Platzmangels nicht möglich.

Neues Halteverbot in der Mühlstraße

Damit landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen die komplette Straßenbreite zur Verfügung steht und der angrenzende Entwässerungsgraben nicht weiter beschädigt wird, beschloss der Gemeinderat für ein Teilstück der relativ engen Mühlstraße ein absolutes Halteverbot. In Reichertshofen erhält die Verlängerung der Kirchstraße die nötige Widmung und soll von der Verwaltungsgemeinschaft ins Straßenbestandsverzeichnis aufgenommen werden.

Gemeinden unterstützen und födern

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten der stellvertretende Landrat Hubert Kraus aus Zusmarshausen sowie Regionalmanager Benjamin Walther die Arbeit der ReAL West e.V. vor. Die Hauptaufgabe für die 26 Mitgliedsgemeinden besteht darin, die Gemeinden bestmöglich für örtliche Projekte zu unterstützen, sei es durch Fördermittel, Vernetzung oder Mitentwicklung von lokalen zukunftsorientierten Entwicklungsstrategien und -zielen. So flossen bisher gut fünf Million Euro an Fördergelder in die Region.

Lesen Sie auch: