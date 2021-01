Mittelneufnach hält an alten Abständen beim Bauen fest

vor 50 Min.

Mittelneufnach hält beim Bauen an der alten Abstandsregel fest.

Plus Die Bayerische Bauordnung wurde geändert. In Mittelneufnach bleibt es trotzdem beim alten Bauabstand. Außerdem gibt es wohl Probleme beim Räumdienst.

Von Marcus Angele

Die neue Bayerische Bauordnung sieht ab 1. Februar 2021 vor, dass die Abstandsfläche auf 40 Prozent der Wandhöhe reduziert wird. Ein Mindestabstand von mindestens drei Metern soll aber bestehen bleiben.

Die Gemeinden haben aber das Recht, in einer eigenen Satzung größere Abstandsflächen festzulegen. Nach kurzer Diskussion beschloss der Gemeinderat ein eigenes Statut, das im Prinzip an den alten Regelungen festhält. Dadurch soll unter anderem auch der dörfliche Charakter erhalten bleiben. Auch in Gewerbe- und Industriegebieten soll nach den neuen Vorschriften der Abstand verringert werden. Grund hierfür ist, dass der Flächenverbrauch somit zurückgefahren werden soll. Die Gemeinderäte erließen eine neue Satzung zum Abstandsflächenrecht.

Zuschuss für die Jugendkapelle Stauden



Thema der Sitzung war auch der Zuschussantrag zur Ausbildung für Jungmusiker in der Jugendkapelle Stauden. Der Zuschuss wurde bereits in den vergangenen Jahren gewährt. Die Gemeinderäte stimmten einstimmig für die Förderung zur Ausbildung der jugendlichen Musiker.

Kommt der Räumdienst im Gebiet Buchhof zu spät?

Zum Schluss der öffentlichen Sitzung brachte Gemeinderat Oliver Strahl noch eine Anfrage bezüglich Räumdienst im Gebiet Buchhof vor. Es werde im Vergleich zu anderen Straßen sehr spät angefahren. Für die Gemeinde sei es schwer, eine andere Regelung zu treffen, da diese Straße nur mit Priorität 3 eingestuft ist, hieß es.

