Mittelneufnach vor der Wahl: Was passiert mit der Kläranlage?

Die vergangenen sechs Jahre nutzte der Gemeinderat, um etliche Projekte in Mittelneufnach voranzubringen, und vor allem auch, um einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen: ein Supermarkt. Nachdem ein neues Gewerbegebiet im Norden der Gemeinde auf den Weg gebracht worden war, gelang es Bürgermeisterin Cornelia Thümmel , einen Investor zu finden. Im Frühjahr 2019 wurde der Penny-Markt während eines kleinen Festaktes eingeweiht. Die Befürchtung, dass der bestehende Dorfladen unter der neuen Konkurrenz leiden könnte, bewahrheitete sich nicht. Im Gegenteil. Das Sortiment scheint sich zu ergänzen, denn der Dorfladen in der Ortsmitte profitierte und konnte einen gesteigerten Zulauf verzeichnen.

Auch mit dem Wunsch nach Bauplätzen beschäftigte sich der Gemeinderat. So entstand das neue westliche Baugebiet „Zum Riedle“ mit rund 22 Bauplätzen, die innerhalb kürzester Zeit verkauft waren. Um der weiterhin ungebrochenen Nachfrage nach Baugrund gerecht zu werden, ist südlich von Mittelneufnach ein weiteres Neubaugebiet „Espele Nord“ geplant. Dazu laufen die Grundstücksverhandlungen.

Mittelneufnach wird Mitglied bei der Staudenwasserversorgung

Weil die eigene Wasserversorgung von Mittelneufnach mit ihren Brunnen, dem Hochbehälter und dem Pumpenhaus in die Jahre gekommen ist und eine große, sehr umfangreiche Sanierung notwendig machen würde, entschloss sich der Rat einstimmig, die deutlich günstigere Lösung zu bevorzugen und sich der Staudenwasserversorgung als Vollmitglied anzuschließen. Dies glückte der Gemeinde gerade noch rechtzeitig, da die Förderkapazitäten der Staudenwasserversorgung inzwischen voll ausgereizt sind.

Viel vor hat auch die Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung Mittelneufnach , die sich im Frühsommer 2017 gegründet hatte. So wollen die Mitglieder als erste Projekte die Erneuerung der Dorfmitte Mittelneufnach , die Errichtung von Gehwegen entlang der Augsburger Straße und die Neugestaltung der Hauptstraße im Ortsteil Reichertshofen in Angriff nehmen.

Bekommt Mittelneufnach eine neue Kläranlage?

Ein Thema, mit dem sich der Gemeinderat in der Vergangenheit, aber auch künftig auseinandersetzen muss, ist die Betriebserlaubnis der gemeindlichen Kläranlage , die nur noch bis zum Jahr 2026 läuft. Wegen neuer gesetzlicher Anforderungen lohnt sich eine Sanierung im Prinzip nicht und es stünde ein Neubau an. Die Alternative eines Zusammenschlusses mit der Nachbargemeinde Walkertshofen wurde vom dortigen Gemeinderat abgelehnt. Jetzt ist eine Kooperation mit der Oberneufnacher Kläranlage angedacht. Momentan werden Verhandlungen mit Markt Wald geführt.

Alle diese Aufgaben waren notwendig und ließen keinen Spielraum für größere Meinungsverschiedenheiten im Gemeinderat zu. Der Spagat zwischen knappem Haushalt und nicht mehr aufzuschiebenden notwendigen Projekten konnte auch aufgrund der momentan guten Konjunktur ohne weitere Schuldenaufnahme bewältigt werden. Die Verschuldung der Gemeinde wurde in den vergangenen sechs Jahren planungsgemäß weiter abgebaut.

Neue Feuerwehrautos und ein Kindergartenanbau stehen zur Diskussion an

Langweilig wird es dem neuen Gemeinderat sicherlich nicht. Denn in den nächsten zwei bis drei Jahren ist die Neubeschaffung zweier Feuerwehrautos für Mittelneufnach notwendig und bereits in die Wege geleitet. Auch im Kindergarten wird es Änderungen geben. Denn wegen der gesetzlichen Anforderungen müssen zusätzliche Krippenplätze bereitgestellt werden und wegen der Platzverhältnisse ist ein Anbau erforderlich. Diese Aufgaben wird den zukünftigen Gemeinderat in der kommenden Periode beschäftigen.

