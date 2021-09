Mittelstetten

Feuerwehr Mittelstetten freut sich über die starke Jugendarbeit

Mit Chiara Quintus, Veronica Walch, Eva Geißler, Laura Schmid und Pauline Walch wurden wieder fünf neue Mädchen mit dem Faustgruß in die Jugendfeuerwehr aufgenommen.

Plus Zum ersten Mal findet die Dienst- und Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Mittelstetten mitten im Sommer statt. Was den Verein beschäftigt.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Freiwillige Feuerwehr Mittelstetten fand die Dienst- und Generalversammlung nicht an Hl. Drei König, sondern im Sommer statt. Beim Rückblick auf das Jahr 2020 erschien den Gästen mit Blick auf die Corona-Beschränkungen so einiges wie aus einer völlig anderen Zeit.

