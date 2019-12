vor 46 Min.

Modellbau: Alter Bahnhof im Miniaturformat

Die Modellbahnfreunde Lechfeld nehmen ihre neue Heimat im Keller der Sporthalle in Betrieb. Fast alle Bereiche überzeugen durch Detailgenauigkeit.

Von Christian Kruppe

Aus allen Ecken ist ein leises Surren zu hören, dessen Ursprung nicht nur Kinderaugen leuchten lässt. Im Keller der Lagerlechfelder Sporthalle ist neues Leben eingekehrt. Noch im Vorjahr zogen sich dort die Fußballer zu Spiel und Training um, doch von Schweiß, Grasbüscheln und Erde ist dort nun nichts mehr zu sehen. Die Kicker ziehen sich mittlerweile eine Etage weiter oben um und im Keller herrscht reger Bahnbetrieb. Denn dort haben die Modellbahnfreunde Lechfeld ihre neue Heimat gefunden.

Grabens Bürgermeister Andreas Scharf nannte es bei der Eröffnung „eine glückliche Fügung“ dass gerade in dem Zeitraum, in dem bekannt wurde, dass der Verein seine bisherigen Räume auf dem ehemaligen Lazarettgelände räumen muss, die Sanierung der Turnhalle in Angriff genommen wurde. So war schnell ein neuer Nutzer für die alten Kabinen gefunden. In 750 Arbeitsstunden richteten die Modellbauer die Räume her, erklärte deren Vorsitzender Hans Sieger bei der offiziellen Eröffnung. Wer die alten Räume kennt, dem dürfte klar sein, dass dies durchaus schweißtreibende Stunden gewesen sein müssen. Aus mehreren, abgeteilten Räumen schufen die Bastler zwei große. Denn die Bahnwelten der Lechfelder brauchen Platz.

Gartenbahn und die Ho-Bahn sind die Prunkstücke der Modellbahnfreunde Lechfeld

Vor allem die beiden „Prunkstücke“, die große Gartenbahn und die Ho-Bahn. Vor allem letztere bietet einige tolle Objekte im Maßstab 1:87. Dort ist unter anderem der Lagerlechfelder Bahnhof zu sehen, wie er in der Zeit um 1950 ausgesehen hat. Nach Originalplänen haben die Modellbauer nicht nur das Bahnhofsgebäude erstellt, auch die Gleisanlage samt einiger benachbarter Häuser – manche stehen heute noch – sind so, wie es damals war.

Nur ein paar Gleismeter weiter findet sich eine Kaserne. „Nicht ganz Original, aber nah dran“, erklärt Norbert Köller. Doch wie beim echten Standort thront auch dort ein „Starfighter“ im Eingangsbereich. Und wie es sich für echte Modellbauer gehört, ist die Anlage noch nicht fertig. „Eigentlich wird man nie fertig. Es gibt immer wieder Ideen was zu Ändern, zu Verbessern“, sagt Köller.

Eine fünfte Bahn muss noch an die Räume in Lagerlechfeld angepasst werden

Da die Modellbahner jetzt über neue Räume verfügen, wird es auch mit dieser beeindruckenden Landschaft weitergehen. „Der große Vorteil ist, dass wir nun alles beieinander haben“, sagt Köller. Zur Eröffnung samt Ausstellung haben die Modellbahnfreunde vier Bahnen in Betrieb, eine fünfte muss noch an die neuen Räume angepasst werden. Die Arbeit geht nicht aus – auch in den Kellerräumen. Denn neben dem großen „Ausstellungsraum“ hat der Verein noch weitere Räume bekommen, die aber noch nicht ganz fertig sind. Aber das gehört ja irgendwie zum Modellbau. Ein Hobby, dass jung und alt eint. Denn die Faszination Technik ist generationsübergreifend. Das ist auch von den Besuchern zu hören.

Grabens Bürgermeister Andreas Scharf erinnert sich noch an seine „Fleischmann-Anlage“ mit der er spielte, auch andere Gäste schwelgen in Erinnerungen. Und manch ein Vater denkt wohl darüber nach, vielleicht doch wieder eine Bahn zu erwerben, wenn er die leuchtenden Augen des Nachwuchses sieht.

Dass Modellbau sich nicht nur auf faszinierende Zuglandschaften beschränkt, ist zeitgleich in der Hans-Winkler-Halle zu sehen. Neben einer Anlage mit der kleinen Z-Spur haben die „Roadrunner“ ihre Zelte aufgeschlagen. Der junge Verein stammt aus Augsburg und hat sich den Trucks verschrieben. Im Maßstab 1:14 und kleiner ziehen Lastwagen, Traktoren, Bagger und Stapler in der Halle ihre Runden. Kein Wunder, dass auch dort die Kinderaugen leuchteten.

