vor 36 Min.

Modellbau: Rennsport auf hohem Niveau

Ein Team mit Fernlenk-Autos der Realschule nimmt am „Fighter Cup“ in Sonneberg teil. Wie der Teamchef die Chancen einschätzt und warum die Fahrzeuge nach den Rennen demontiert werden.

Von Uwe Bolten

Auch wenn derzeit das Leben an den Schulen ruht, gibt es einige wenige Schüler und Lehrer, für die das Schuljahr noch nicht zu Ende ist. Den Teilnehmern des Wahlfachs „Modellbau“ der Leonhard-Wagner-Realschule“ steht ein heißes Rennwochenende vom 1. bis 4. August bei den „Tamiya Fighter Cup Series“ im thüringischen Sonneberg bevor. Bei dieser Rennveranstaltung für RC-Autos (RC bedeutet Remote oder Radio Control, zu Deutsch Funk-Fernbedienung) treffen die besten deutschen Fahrer in verschiedenen Klassen gegeneinander an.

Sie fahren bis zu 45 Stundenkilometer schnell

„Seit dem Schuljahr 2017/18 gibt es an unserer Schule das Wahlfach Modellbau. In diesem Wahlfach werden gemeinsam RC-Modellautos der Euro-Fighter-Klasse des Tamiya-Euro-Cups gebaut. Zielgruppe sind Schüler der sechsten und siebten Jahrgangsstufe, die noch keine Erfahrungen im Modellbau haben, aber daran interessiert sind“, erläutert Schulleiter Markus Rechner, der das Wahlfach leitet.

Die fertigen Fahrzeuge seien so ausgerüstet, dass sie beim Tamiya Fighter-Cup gefahren werden können. Dabei erreichten die Autos eine Geschwindigkeit von bis zu 45 Stundenkilometer, erläutert Rechner weiter. Die Fahrzeuge müssen, obwohl sie mit besonderen Stoßdämpfern, Antriebsritzel und Reifen ausgestattet sind, genau den Anforderungen des Veranstalters entsprechen. „Nach jedem Rennen werden die Fahrzeuge von einer technischen Kommission in Teilen auseinander montiert und geprüft. Die Piloten müssen sie danach wieder zusammenbauen“, erläutert der Teamchef das Procedere beim Wettkampf.

Training findet auf dem Schulsportgelände in Schwabmünchen statt

Bevor das Training auf dem Hartplatz des Schulsportgeländes am Breitweg starten kann, wird die Strecke durch Bänder, Kleinpylonen und Ketten aufgetragen. „In Sonneberg haben wir eine richtig vorbereitete Rennstrecke“, erläutert Markus Rechner. Nach jedem Rennen gibt es eine kurze Nachbesprechung durch den Teamleiter und Marco Zimmert, der als Wahlfachleiter für die Fortgeschrittenen fungiert. Zusammen mit den sieben Fahrern wird gefachsimpelt und Rennstrategien weiterentwickelt. „Ich bin guter Dinge, dass die Jungs durch ihre Platzierungen den Aufstieg von der Rookie-Klasse in die nächsthöhere, den Super-Stocks, schaffen werden.

Das Schwabmünchner Team besteht neben den sieben Piloten Leon Demel (14), Liam Hirt (14), Elias Jauchmann (13), Jacob Zerrle (12), Renee Heiß (13), Hendrik Tiltscher (13) und Max Rechner (13) aus Teamchef Markus „Penti“ Rechner und Marco „Vettel“ Zimmert. Unterstützt wird das Rennteam durch Dietmar „Poldi“ Polster, dem wohl erfahrensten und ältesten RC-Rennfahrer der Republik.

Die Rennsportler erwarten heute Peter Schäfer, Geschäftsführer von Mercedes-Benz MedeleSchäfer, der als Sponsor die Oberbekleidung für das Team zur Verfügung stellt. Selbst technisch interessiert, lässt er sich die Hintergründe zum Fach und der Teilnahme von Markus Rechner erklären. „Mit diesem Wahlfach soll das technische Verständnis für Modellautos, Getriebe und Differential und Steuertechnik vermittelt werden. Im Vordergrund steht aber die Zusammenarbeit in der Gruppe, die nicht nur bei einer eventuellen Teilnahme an einem Rennwochenende außerordentlich wichtig ist“, fasst er zusammen. Peter Schäfer zeigt sich nach eigenen Fahrversuchen von der Leistung der Jung-Piloten beeindruckt. „Was wie ein Spiel aussieht, erfordert höchste Konzentration und Geschick. Ich wünsche euch allen viel Erfolg bei den Rennen in Sonneberg“, sagt er. Besonders überrascht ihn wie Tatsache, wie stark die Teamarbeit im Vordergrund steht. „Das ist wie in unserer Werkstatt. Teamleistung und hohe Qualifikation stehen auch dort im Vordergrund“, sagt er und verabschiedet sich auf dem Weg zu seinen großen Fahrzeugen.

