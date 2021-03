vor 46 Min.

Moderne Gastronomie und neue Wohnungen fürs Königsbrunner Zentrum

Das Projekt "Hotel Zeller Next Generation" umfasst an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße die Bauabschnitte 1 (rechts) und 2 (links vom Hotel) sowie als Abschnitt 3 ein Parkhaus im westlichen Bereich.

Plus Dass die Betreiber des Königsbrunner Hotels Zeller ihrem Betrieb ein neues Gesicht geben wollen, ist bekannt. Doch hinter dem Haus ist noch viel mehr geplant.

Von Adrian Bauer

Im Zuge der Umgestaltung der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße soll auch eines der markantesten Häuser im Königsbrunner Zentrum ein modernes Gesicht bekommen. Die Betreiberfamilie Dreisbach/Mitzel möchte links und rechts neben dem bestehenden Haus zwei neue Gebäude errichten. Doch in der aktuellen Sitzung des Bauausschusses wurden noch weiter reichende Pläne vorgestellt. Diese würden das komplette Areal hinter dem Hotel bis zum Laubenweg komplett verändern.

Im ersten Bauabschnitt soll auf dem heutigen Parkplatz zwischen dem Hotel und dem Geschäftshaus daneben ein neues Gebäude errichtet werden. Es soll neben Zimmern ein neues Restaurant und eventuell auch eine Bar auf dem Dach beherbergen. Mit diesem Projekt würden die Betreiber gerne möglichst bald starten, um die Bauarbeiten vorantreiben zu können, während die Bauarbeiten an der Straße laufen. Ziel ist es laut Architekt Stefan Tauber, 2022 mit dem Bau zu beginnen und ihn Ende 2023/Anfang 2024 abzuschließen.

Saal und Kegelbahn des Hotels Zeller sollen abgerissen werden

Für den zweiten Bauabschnitt sollen die bisherigen Gastronomiebereiche inklusive Saal und Kegelbahn abgerissen werden. Auf diesem Gelände schwebt der Betreiberfamilie ein Geschäftshaus mit Arztpraxen und Kanzleien vor. In der ersten Vorstellung der Pläne war noch von einem Ausbau der Räume für Tagungen und Kongresse die Rede gewesen. Hier habe die Familie den Erfahrungen der Corona-Pandemie Rechnung getragen, sagte Stefan Tauber: " Königsbrunn war noch nie ein Standort für große Tagungen. Durch die Pandemie werden solche Veranstaltungen künftig eher seltener, daher sind auch die wirtschaftlichen Aussichten in diesem Bereich schlechter."

So sieht das Areal hinter dem Hotel Zeller bisher aus. Doch anstelle des Geschäftshauses rechts und des leeren Supermarkts soll Wohnraum errichtet werden. Bild: Adrian Bauer

So habe man sich für die Nutzung mit Geschäftsräumen und Arztpraxen entschieden. Zwei Königsbrunner Ärzte hätten auch bereits Interesse an Räumen in dem neuen Gebäude signalisiert, sagte Tauber. Nach dem Plan des Architekten könnten nach Abschluss des ersten Projekts die Abbrucharbeiten beginnen und 24/25 das neue Haus entstehen. Nach Abschluss dieses Projekts käme für den Bereich, auf dem heute ein Ärzte- und Geschäftshaus steht, der Bau eines Hauses mit altersgerechtem Wohnraum infrage. "Das ist aber Zukunftsmusik, damit wird sich die nächste Generation der Betreiberfamilie befassen", sagte Tauber.

Im Bereich des leer stehenden Supermarkts sollen Wohnungen entstehen

Deutlich weniger weit in die Zukunft plant die Firma Toni Immobilien, der der weitgehend leer stehende ehemalige Supermarkt auf dem Areal gehört. An dessen Stelle würde die Firma gerne ein u-förmiges Haus mit zwei bis fünf Stockwerken und Mietwohnungen errichten. Durch das Projekt würden die dortigen Parkplätze wegfallen. Die Durchfahrt zum bestehenden Geschäftsbereich sowie die Norma- und die Postfiliale samt Parkplätzen bleiben von den Planungen aber unberührt.

So stellen sich die Planer die Mietwohnungen links und das Haus für altersgerechtes Wohnen auf dem Areal hinter dem Hotel Zeller vor. Bild: Plandarstellung: Tauber Architekten; Repro: Adrian Bauer

Bei den Parkplätzen würden sich die beiden Projekte zusammentun. So sollen Hotelgäste und die Bewohner beider Häuser ihre Autos in einer Tiefgarage abstellen können. Hinter dem Hotel Zeller ist außerdem ein Bereich mit oberirdischen Stellplätzen vorgesehen. Weil das aber nicht reicht, würde zwischen der Postfiliale und dem Wohnprojekt noch ein kleines Parkdeck errichtet. Mit einer zeitlichen Staffelung der Baumaßnahmen ließen sich fast alle Probleme lösen, sagte Andreas Lesser, Gesellschafter von Toni Immobilien. Einzig während des zweiten Bauabschnitts würden dem Hotel Zeller für wenige Wochen einige Parkplätze fehlen.

Strategiewechsel überrascht die Königsbrunner Stadträte

Grundsätzlich kamen die Planungen bei den Mitgliedern des Bauausschusses sehr gut an. Beim ersten Bauabschnitt kritisierte Doris Lurz, dass durch den Neubau mit der Durchfahrt neben dem bestehenden Geschäftshaus eine "wertvolle Wegeverbindung" wegfalle. Darüber hinaus gab es keine Einwände. Die Planer hoffen, dass der Stadtrat Ausnahmen vom bestehenden Bebauungsplan erlaubt, sodass das Projekt schnell angegangen werden kann. Für die weiteren Schritte müsste dann ein vorhabenbezogener Bebauungsplan entwickelt werden.

Überrascht zeigten sich mehrere Mitglieder des Ausschusses über den Strategiewechsel beim zweiten Projektteil. Ein reines Ärztehaus sei an dieser Stelle wenig wünschenswert, sagten Christian Toth (FDP) und Nicolai Abt (SPD). Als Grund führten beide die Verkehrssituation an: "Wir wollen eigentlich weniger Verkehr im Zentrum haben. Aber so holen wir uns mehr Autos dort hin", sagt Abt. Aus diesem Grund sei ihm der kürzlich diskutierte Standort für ein Ärztehaus am Rand des Gewerbegebiets Nord sinnvoll erschienen, sagte Toth.

Die Ausschuss-Mitglieder kamen überein, die neuen Informationen in den Fraktionen zu diskutieren und das Thema baldmöglichst wieder auf die Tagesordnung zu nehmen.

