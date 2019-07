15:46 Uhr

Moderne junge Blattmacher

Sonderpreis „Digitale Medien“ geht an die Online-Schülerzeitung „480 Grad“ der Realschule Schwabmünchen.

Wer online in der Schülerzeitung der Leonhard-Wagner-Realschule stöbert, findet dort Aktuelles wie die Zirkuswoche, Weltpolitisches über Donald Trump, Lustiges wie den Witz der Woche oder Hilfreiches zum Lehrstellenmarkt. Das Angebot ist gut, übersichtlich und aktuell. Das ist nun auch überregional aufgefallen: Bayern Kultusminister Michael Piazolo zeichnete am Montag die Schwabmünchner Realschule im Rahmen des Schülerzeitungswettbewerbs „Blattmacher“ mit dem Sonderpreis „Digitale Medien“ in München aus, den bayerweit nur drei Schulen erhalten haben.

„Wenn man so einen Preis erhält, kann man schon stolz sein“

„Wenn man so einen Preis erhält, kann man schon stolz darauf sein“, so Schulleiter Markus Rechner im Gespräch mit unserer Zeitung. Er nahm zusammen mit Lehrerin Christine Bundschuh und einigen Schülern den Preis am Montag in Mümchen entgegen. Bewertet wurden unter anderem die graphische Aufmachung, also das Layout, technische Aspekte wie die die Übersichtlichkeit und die Navigation auf der Internetseite und Inhaltliches wie die Bandbreite der Themen.

An den Schulen spielen Schülerzeitungen auch im Zeitalter von Facebook, Twitter und Instagram eine wichtige Rolle: 21 junge Redaktions-Teams erhielten Auszeichnungen, mehr als 100 Bewerbungen gingen ein. Die Nachwuchsjournalisten konnten beim Schülerwettbewerb „Blattmacher“ die Jury mit der sprachlichen und gestalterischen Qualität ihrer Zeitung überzeugen. Die Preise wurden in den sechs Schulkategorien Grundschule, Mittelschule, Förderschule, Gymnasium, Realschule und Berufliche Schulen verliehen. Zudem erhielten eben drei Online-Redaktionen Sonderpreise für ihre gelungenen und kreativen Internetauftritte.

Bei der Auszeichnung lobte Kultusminister Michael Piazolo die jungen Redakteure: „Ich freue mich, euch heute diese wohlverdienten Preise für eure qualitativ hochwertigen und liebevoll gestalteten Schülerzeitungen überreichen zu dürfen. Mit euren Texten leistet ihr einen wichtigen Beitrag an euren Schulen - und schreibt auch ein Stück weit Schulgeschichte(n) mit.“ Da die Schülerzeitungen den Informationsaustausch und die Meinungsbildung fördern, komme den jugendlichen Journalisten ein hohes Maß an Verantwortung zu. „Ihr seid in puncto seriöser Recherche, transparenter Berichterstattung und Teamgeist Vorbilder“, so der Minister.

Themen Folgen