12:33 Uhr

Motorrad gerät am Leuthauer Berg in den Gegenverkehr

Am Leuthauer Berg stößt ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammen. Der Unfall endet für seinen Beifahrer im Krankenhaus.

Auf die Gegenfahrbahn geraten ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer mit seinem 22-jährigen Sozius, als er gerade den Berg in der Leuthau in Richtung Mickhausen befahren wollte. An der ersten Kehre stieß der Fahrer mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Beifahrer kommt ins Krankenhaus in Schwabmünchen

Während Motorrad- und Autofahrer nur leicht verletzt wurden, kam der Sozius mit mehreren Knochenbrüchen in die Wertachklinik Schwabmünchen. Was genau die Ursache für den Fahrfehler gegen 17.55 Uhr auf der A16 war, ermittelt die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

