vor 16 Min.

Motorradfahrerin wird bei Unfall mit einem Traktor schwer verletzt

Eine Motorradfahrerin versucht einen Traktor zu überholen, in dem Moment biegt dessen Fahrer ab. Die Frau wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Schwere Verletzungen hat sich eine Motorradfahrerin bei einem Unfall mit einem Traktor bei Scherstetten zugezogen. Der Traktorfahrer war am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 2027 zwischen Mittelneufnach und Hiltenfingen unterwegs. Als er auf freier Strecke nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, scherte eine 47-jährige Motorradfahrerin hinter ihm zum Überholen aus, berichtet die Polizei. Beim Überholen prallte sie gegen die Frontladegabel des Traktors, stürzte und wurde einige Meter weit in die angrenzende Grünfläche geschleudert.

Die schwer verletzte Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsstraße war für etwa eine Stunde gesperrt. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese sollen sich unter 08232/96060 bei der Inspektion in Schwabmünchen melden. (adi)

