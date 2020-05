vor 49 Min.

Motorradfahrernach Unfall schwer verletzt

Kreisstraße bei Klimmach gesperrt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er auf der Kreisstraße zwischen dem Schwabmünchner Ortsteil Klimmach und dem Bobinger Stadtteil Waldberg unterwegs, als er mit einem entgegekommenden Motorradfahrer zusammenprallte.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr in einer Kurve auf Höhe der beiden Teiche. Einer der beiden Motorradfahrer wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Augsburger Uniklinikum gebracht werden. Der andere Fahrer war noch ansprechbar, als die Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen. Er wurde in das Bobinger Krankenhaus gebracht. Drei Polizeistreifen, Feuerwehr und mehrere Notärzte waren im Einsatz. Wegen der Aufräumarbeiten wurde die Kreisstraße zwischen Klimmach und Waldberg komplett gesperrt. (SZ)

