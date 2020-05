19.05.2020

Motorradunfälle: Was das Fahrverbot bei Mickhausen bringt

Plus Auf den kurvigen Straßen bei Mickhausen kommt es immer wieder zu Unfällen. Was Polizei und Bürgermeister dazu sagen.

Von Felicitas Lachmayr

Die Ausgangsbeschränkungen sind gelockert und die Motorradfahrer starten in eine neue Saison. Doch damit steigt auch die Unfallgefahr. Erst am Sonntag ist ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße zwischen dem Schwabmünchner Ortsteil Klimmach und dem Bobinger Stadtteil Waldberg schwer verletzt worden. Er war mit einem anderen Motorradfahrer zusammengeprallt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Augsburger Uniklinik gebracht werden.

