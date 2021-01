vor 16 Min.

Müllsünder entsorgt 38 Müllsäcke in Schwabmünchen

Weil ein oder mehrere Unbekannte altes Dämmmaterial loswerden wollen, packen sie es in einige blaue Müllsäcke. Doch die Entsorgung ist illegal.

Am Donnerstagmittag legten einer oder mehrere Unbekannte 38 Müllsäcke am Rande des geteerten Feldweges südlich der Badstraße in Schwabmünchen ab. Das teilt die Schwabmünchner Polizei mit. Weil sie altes Dämmmaterial loswerden wollten, packten sie es in mehrere blaue Müllsäcke. Die Entsorgung am Rande des Feldweges ist illegal. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet telefonisch unter 08232/96060 um Hinweise. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen