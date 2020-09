vor 49 Min.

Mülltüten helfen gegen den Buchsbaumzünsler

So sehen die Gespinste in einem vom Buchsbaumzünsler befallenen Buchsbaum aus. Die Larven des Zünslers sind zu Beginn des Befalls nur schwer zu erkennen.

Plus Die Raupe Nimmersatt im eigenen Garten kann einen in den Wahnsinn treiben. Vor einigen Tagen dann die Lösung.

Von Maximilian Czysz

Schon vor Wochen hatten sich die grünen Raupen über die jahrelang gehegten und gepflegten Buchsbaumkugeln auf der Terrasse hergemacht. Um nicht die kostspielige Chemie-Keule gegen den Zünsler zücken zu müssen, wurden die Pflanzen Tag für Tag abgesucht. Die Raupen des ostasiatischen Schmetterlings, der sich auf anderer Leute Kosten durchfrisst, um dann seine eigene Schönheit zu entfalten, kam in den Eimer und dann auf den Kompost. Eine echte Sisyphusarbeit, denn Sammelaktion wollte kein Ende haben. Irgendwo im etwa einen Meter hohen Buchs hatten sich immer einige Raupen versteckt und blieben unentdeckt. Und dann entwickelten sie wieder einen Riesenappetit.

Die Müllhaube muss alle 14 Tage auf den Buchs

Bald war ein Teil der Buchsbaumblätter braun und verdorrt. Vor einigen Tagen dann die Lösung: Ein Gärtner riet, die Buchsbäume in dunkle Folien zu packen. Warum nur? Was optisch im Garten eher fragwürdig ist, soll sehr effektiv sein: Denn unter der Mülltüte wird’s den Raupen zu heiß. Sie sterben ab, während der Buchsbaum die hohen Temperaturen angeblich leicht übersteht. Das Problem nur: Die Eier des Zünslers nehmen keinen Schaden, was wiederum bedeutet: Die Müllhaube muss alle 14 Tage auf den Buchs.

