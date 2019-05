15.05.2019

Museumstag in der Lechfeldkaserne

Auf die Besucher warten am Sonntag selten bis nie gezeigte Exponate in der militärgeschichtlichen Sammlung

Von Uwe Bolten

Im Besprechungsraum der Militärgeschichtlichen Sammlung (MGS) der Lechfeldkaserne sind alle Sitzplätze belegt. „Fassen wir noch einmal zusammen“, fährt Jürgen Jacobs, Ansprechpartner des Museums, fort und legt weitere Eckpunkte der nächsten großen Veranstaltung fest. Die MGS wird sich am Sonntag, 19. Mai, am internationalen Museumstag beteiligen.

Der Tag, vom internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen, findet bereits zum 42. Mal statt. Ziel ist es, die Vielfalt in den Museen mit ihrem breiten Spektrum, den vielfältigen Angeboten und innovativen Ideen als Beitrag für das kulturelle und gesellschaftliche Leben darzustellen. Und da kann die MGS im Bereich Militär- und Heimatgeschichte einiges bieten.

In sechs Gebäuden und im Freien gibt es viel zu sehen

In sechs Gebäuden sowie einer Freilandschau sind zahlreiche Exponate aus der 150-jährigen Militärgeschichte des Lechfelds zu sehen, wobei besondere Augenmerke auf das im Jahr 2013 aufgelöste Jagdbombergeschwader 32 und Arbeitsbereiche der ehemaligen Technischen Schule der Luftwaffe gerichtet sind. „Wir werden in einem Zelt neben dem Hauptgebäude der Sammlung einige Höhepunkte sowie selten bis nie gezeigte Exponate präsentieren“, verspricht Historiker Werner Bischler, der aktiv in die Sammlung involviert ist. Dabei hebt er die Möglichkeit hervor, die Ausstellung von Fernmeldesystemen der Luftwaffe zu besuchen, die in einem entfernteren Gebäude untergebracht ist. „Diese Sammlung ist nicht immer zugänglich. Zum Museumstag öffnen wir extra die Türen“, sagt er und weist darauf hin, dass zwischen 13 und 17 Uhr dazu ein Shuttle-Service eingerichtet wird.

Auch der Wasserturm kann am Museumstag besichtigt werden

Jürgen Jacobs nimmt die Einteilung des Personals vor. „Besucher, die Fragen haben oder sich nicht zurechtfinden, können sich jederzeit an die Mitarbeiter wenden. Sie sind deutlich an der hellblauen Oberbekleidung mit Aufschrift zu erkennen“, sagt er. Nach den Vorbereitungen warten Exponate wie Flugzeuge, Triebwerke, ein Starfighter-Cockpit sowie zahlreiche weitere Objekte aus dem täglichen Betrieb der 150-jährigen Geschichte des Standortes auf die Besucher. Auch der Wasserturm kann besichtigt werden, jedoch würden keine Vorführungen wie beim Bürgerfest stattfinden. Führungen durch die MGS oder Teilbereiche sind nach Absprache möglich. „Dazu bitten wir die Besucher, vorher mit uns in Kontakt zu treten“ sagt er und nennt die Rufnummer 08232/9071515 als Kontaktstelle.

Für die Besucher gibt es Überraschungen

„Jeder zehnte Besucher erhält ein kleines Erinnerungspräsent, jeder 50. Besucher ein Buch“, sagte Werner Bischler. Die MGS wird von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Zur Zufahrt über die Hauptwache der Lechfeldkaserne ist ein gültiger Personalausweis mitzuführen. Innerhalb der Kaserne ist der Weg ausgeschildert.

Themen Folgen