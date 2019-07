vor 19 Min.

Musical: Der Rattenfänger von Schwabmünchen

70 Kinder bringen „Taptaptütü“ auf die Bühne.

Von Nadine Kruppe

Jeder kennt die Sage vom Rattenfänger von Hameln. Der Rattenfänger kommt in die Stadt, um diese von der Rattenplage zu befreien. Als er seinen Lohn nicht bekommt, kehrt er mit seiner Pfeife erneut in die Stadt und holt alle Kinder, die nie wieder gesehen werden.

Ein abgewandeltes Stück gab es jüngst in Schwabmünchen zu sehen. Das Musical wurde von 70 Kindern von dem Gemeinschaftsprojekt der Kinderchöre, Jugendschola, Nachwuchsorchester und der Teenie-Band der Pfarrei St. Michael Schwabmünchen, sowie des Regenbogenchors Schwabegg unter der Leitung von Sissy Schaumann und Chorregent Stefan Wagner aufgeführt.

In Schwabmünchen ist die Rattenplage außer Kontrolle

Im Kindermusical „Taptaptütü“ komponiert von Veronika te Reh und Wolfgang König ging es um die zahme , weiße Ratte mit dem rattenstarken Namen Taptaptütü, gespielt von Elena Bucher. Sie ließ sich oft ihre Lieblingsgeschichte „Der Rattenfänger von Hameln“ von ihrer liebsten Freundin Edeltrüt ( Eva Schram) vorlesen: In Schwabmünchen gibt es eine Rattenplage. Die Küchenratten fressen alles auf, die Leseratten machen sich über die Bücher her, die Wanderratten sind bereits ausgewandert, die Wasserratten haben ihr Seepferdchen gemacht und die Ballettratten waren beim Bürgermeister im Weinkeller und haben dort die ganze Nacht getanzt. Auch die Mäuse tun – frei nach dem Motto „Was frisst die Maus mit Mayonnaise? Käse, Käse, Käse!“ – ihr Bestes zum Unheil in der Stadt. Doch der Bürgermeister, gespielt von Niklas Rohrer, hält daran fest: „In Schwabmünchen ist die Rattenplage vollkommen unter Kontrolle“, erklärt er den wütenden Schwabmünchnern. Die Bewohner demonstrieren weiter, denn zerbissene Kleidung, leere Vorratsschränke und kaputte Bücher wollen sie nicht mehr dulden. Als der Rattenfänger Hans Mäusloch (Florian Wirnshofer) mit seiner Flöte in die Stadt kommt, verspricht der Bürgermeister ihm viel Geld, damit er die Ratten aus der Stadt bringt. Die Mittelstetter und Schwabegger Bürger wehren sich auch gegen die Plagetiere, daher werden die Tiere kurzerhand nach Püsemückel umgeleitet. Edeltrüt kann ihre Ratte Taptaptütü gerade noch zurück halten. Die Ratten sind weg, doch als Hans Mäusloch seinen Lohn einfordert, lacht ihn das Volk aus. So beschließt er wiederzukommen, um in der Nacht die Kinder zu holen. Da Edeltrüt ihrer Ratte Wachs ins die Ohren gestopft hat, hört sie die Melodie der Flöte nicht und bleibt mit Edeltrüts Bruder Jülian (Yann Zenkel), der nicht mit wollte, verschont. Als Taptaptütü aufwacht und kein Kind und keine Ratte mehr da sind, ist sie sehr traurig. Mit Jülian liest sie die verschiedenen Versionen berühmter deutscher Dichter, doch in keiner findet sich ein Happy End. Sie beschließt, die Geschichte neu zu schreiben. Gut, dass Edeltrüt ihr Handy mitgenommen hat. So ruft Taptaptütü den Rattenfänger an, liest ihm das neue Ende der Geschichte vor und überzeugt ihn, dass ein Leben mit Ratten, Mäusen und den vielen Kindern zu anstrengend ist. So bringt er alle wieder nach Schwabmünchen zurück. Taptaptütü ist überglücklich, dass sie ihre bester Freundin Edeltrüt, die Kinder und die Ratten wieder da sind.

In drei nahezu ausverkauften Aufführungen konnten die Zuschauer aufwendig genähte und gebastelte Kostüme und ein große handgemalte Kulisse bestaunen. Gesang und Schauspiel meisterten die drei bis dreizehn Jährigen souverän mit Begleitung des Nachwuchsorchester und der Teenie-Band.

Nächstes Jahr wird es wieder ein Musical geben

„Es ist toll, zu sehen, was für große Schritte die Kinder von der ersten Probe bis zum Musical gemacht haben. Schön ist auch, dass die Eltern sich mit beteiligten. Egal ob beim Basteln der Kostüme, bei den Sprechproben, als Regie, Ton oder als Foto- und Filmteam. Ein Dank gilt auch den Schulleitern, die die Kinder für die Vormittagsaufführung freigestellt haben. Wir freuen uns schon auf das nächste Musical im kommenden Jahr“, sagt Marianne Birkle, die Verantwortliche für Werbung und Presse.

