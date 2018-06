08.06.2018

Musicalplätze für unsereZeitungsmaler

Kinder werden für Capito-Bilder belohnt

Den zehnten Geburtstag unserer Capito-Seite haben wir mit einer besonderen Zeitungsausgabe gefeiert. Auch viele Buben und Mädchen aus dem Süden des Augsburger Lands machten mit und gestalteten zwei Sonderseiten. An die Gewinner des Malwettbewerbs gehen in den nächsten Tagen insgesamt fünfmal zwei Karten für ein Musical in der Stadthalle Gersthofen. Wir sagen damit Danke und wünschen weiterhin viel Freude mit der täglichen Capito-Seite. Je zwei Freikarten für Benjamin Blümchen am 9. Dezember erhalten per Post:

l Fabian Mayer, Schwabmünchen

l Simon Wiedemann, Bobingen

Je zwei Freikarten für die Aufführung der Eisprinzessin am 28. Dezember gehen an:

l Christoph Vogt, Langerringen

l Annemarie Bohner, Klosterlechfeld

l Anne-Lou Hain, Waldberg

