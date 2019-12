vor 9 Min.

Musik und Mundart beim ADAC

Der Schwabmünchner Ortsclub setzt auf eine klassische Weihnachtsfeier

Großen Anklang fand die Weihnachtsfeier des ADAC-Ortsclubs Schwabmünchen, die im Gasthaus Schwemm im Gnadental abgehalten wurde. Das Programm gestalteten unter anderem die Musiker des Wertachauer Saitenklangs und die beliebte und bekannte Mundartdichterin Johanna Hofbauer.

Mehr als 60 Mitglieder kamen ins Gnadental, um einige besinnliche, gesellige und lustige Stunden zu erleben. Vorsitzender Erwin Joppich betonte, dass gerade diese Dinge in der Adventszeit bei all der Hektik so wichtig seien. Wie seit vielen Jahren spielte die Wertachtaler Saitenmusik in großer Besetzung auf. Verstärkt wurde sie von der ehemaligen Schwabmünchnerin, der Geigerin Xin Schön, die aus alter Verbundenheit zum Verein extra aus Heidelberg angereist war. Geboten wurden neben weihnachtlichen Klängen auch beachtenswerte Soli. Viel Applaus erhielt Johanna Hofbauer, die bekannte und beliebte Mundartdichterin aus dem Allgäu. Sie bot nicht nur besinnliche Ausschnitte aus ihren Büchern, die zur Adventszeit passen, sondern auch lustige Begebenheiten – selbst erlebt oder erdichtet. Überraschend war, dass sie auch Werke bot, die nicht nachgelesen werden können; zum Beispiel lustige und nachdenklich machende Begebenheiten zum Thema Sau oder ein gespieltes Telefonat mit ihrer Freundin. (rr-)

