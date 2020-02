04.02.2020

Musik und jede Menge schräger Darbietungen

Das Sepp-Depp-Septett sorgt in der Langenneufnacher Schulturnhalle für klangliche Brillanz, aber auch für Hintersinniges und Kurioses. Letzteres strapaziert die Lachmuskeln der Zuhörer

Von Siegfried P. Rupprecht

Gleich vorweg: Die jungen Musiker des Ensembles Sepp-Depp-Septett sind ausgezeichnete Profis, die ihre Instrumente glänzend beherrschen. Auf der anderen Seite ist da aber auch die ausgeprägte kabarettistische Ader der Formation, die Klamauk, Humor und Witz mit viel Charme bündelt. Mit dieser erfrischenden Mixtur überzeugte die Gruppe ihr Publikum in der gut besuchten Schulturnhalle in Langenneufnach.

Bevor es mit dem Programm „Acht auf einen Streich“ losging, informierte Sebastian Gröller mit zünftiger Lederhose und Wadlschoner als Sepp, der Protagonist, dass er sieben an der Musikhochschule Trossingen studierte Deppen um sich gesammelt habe, um feine Blasmusik mit viel Humor und Klamauk zu servieren. Dabei gehe es darum, die geheimnisvolle Märchenwelt der Gebrüder Grimm auf ihren Wahrheitsgehalt abzuklopfen. Herausgekommen sei bei dieser Aufgabe, dass sich die Geschichten vollkommen anders zugetragen hätten. Und so brachte das Ensemble in der vom Ortsverein Landliebe veranstalten Musikshow die Wirklichkeit ans Licht.

Aus Rumpelstilzchen, Schneewittchen und Hans im Glück wurden so – folgerichtig – Rumpelseppchen, Schneedeppchen und Sepp im Glück. Auch der Wolf und die sieben Deppchen kamen musikalisch und kurios zugleich zu Wort. Dabei brachte das Ensemble aus drei Hörnern, drei Trompeten, einer Tuba und einem Akkordeon eine Vielfalt von Tönen zustande, unter anderem auch mit einem Gartenschlauch und einem kleinen Deckel, die die Zuhörer mitunter staunen ließ.

Sebastian Gröller, Jonathan Baur, Felix Franzl, Michael Rast, Robin Nikol, Valentin Erny sowie Aileen Jenter und Pia Sophie Stahl griffen dabei ausschließlich auf eigene Arrangements und Kompositionen zurück. Das Repertoire erstreckte sich von klassischer Musik wie Johann Sebastian Bachs „Toccata“, Edvard Griegs „Morgenstimmung“ und Gustav Mahlers „Auferstehungssinfonie“ über Popmusik wie Fool’s Gardens „Lemon Tree“ oder Ritchie Valens „La Bamba“ bis hin zur traditionellen bayerischen Volksmusik. Die Lacher auf ihrer Seite hatte das Ensemble immer dann, wenn die Musiker ihre ausgefeilte Mimik spielen ließen oder mit komödiantischen oder pantomimischen Spielszenen aufwarteten. Beispiel: Da pinkelte Felix Franzl – ausgerüstet mit verstecktem Wasserkanister und Auslaufhahn – schelmisch in Michael Rasts Tuba, wobei prompt ein Werbejingle gegen Blasenschwäche eingespielt wurde. Oder: Valentin Erny als männerbetörender „heißer Feger“ Schneedeppchen, gekleidet im typisch skurrilen Kostüm der Walt-Disney-Verfilmung.

Bei der Schneewittchen-Persiflage wurden Komisches und Hintersinniges besonders deutlich. Nicht zuletzt dadurch, dass das Sepp-Depp-Septett sie mit aktuellen Zutaten wie Instagram-Likes, ausgeprägten Hang zum Narzissmus, Drogenkonsum und Selfies aufpeppten.

Auch beim Märchen Sepp im Glück zeigten die acht Musiker keine Berührungsängste und zauberten eine stimmungsvolle, in sich geschlossene Szenerie. Nur, dass Sepp als Lohn für seine Arbeit keinen Goldbatzen erhielt, den er zunächst gegen diverse Tiere eintauschte. Hier bekam er eine goldene Trompete, die er schließlich gegen andere Instrumente wechselte.

Das Publikum hatte bei dieser virtuosen Blechbläser-Power, gepaart mit mehrstimmigem Gesang und Comedy, eine Riesengaudi. Monika Wanner sprach von einem „erstklassigen sowie kuriosen und virtuosen Auftritt zugleich“. Hier sei für jeden etwas dabei gewesen, ergänzte Ehemann Markus. Renate Glas bezeichnete das Gastspiel als „verblüffend und pfiffig“. Mit ihrer Mischung aus Musik und Kabarett hätte die Gruppe in der Szene eine eigene Nische aufgetan.

