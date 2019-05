13:27 Uhr

Musikalisch durch die Weiten des Weltalls

Mit ihrem Frühjahrskonzert in Hiltenfingen startete die Jugendkapelle Stauden mit ihrem Dirigenten Harry Schuster in die neue Blasmusiksaison.

Von Walter Kleber

Mit einem bunten Melodienstrauß begrüßten die Buben und Mädchen der Jugendkapelle Stauden den Frühling. Das Jahreskonzert in der gut besetzten Schulturnhalle von Hiltenfingen war zugleich der Startschuss in die neue Saison. In den kommenden Monaten sind die jungen Musikanten jetzt wieder bei vielen Festen in ihren Heimatgemeinden gern gesehene Gäste.

Dass Musizieren in einer Jugendkapelle keinesfalls verstaubt und altbacken ist, das bewiesen die 21 Kinder und Jugendlichen aus den vier Musikvereinen Immelstetten-Mittelneufnach, Mickhausen, Scherstetten und Hiltenfingen vom ersten Takt an. Schnell sprang der Funke von der Bühne in die Reihen der Zuhörer über. Das Publikum ließ sich von den frisch vorgetragenen Titeln anstecken und geizte nicht mit kräftigem Applaus. Patricia Gandolfo-Ziegler versorgte mit einer ebenso ausgefeilten wie humorvollen Moderation die Zuhörer mit allerlei Informationen über die präsentierten Musiktitel und streute dazwischen – mit einem Augenzwinkern – treffende Analysen der „Jugend von heute“ ein.

Nach dem Probenwoche im Schullandheim Dinkelscherben findet das Frühjahrskonzert statt

Musik, vor allem wenn sie gemeinsam mit Gleichgesinnten in einem jungen Orchester gepflegt wird, ist ein erfüllendes Hobby. Wenn es am Konzertnachmittag endlich heißt: „Bühne frei“, dann sind die oft lästigen und ungeliebten Übungsstunden und die vielen anstrengenden Musikproben im Nu vergessen. Dem Frühjahrskonzert vorgeschaltet war auch heuer die traditionelle Probenwoche im Schullandheim Dinkelscherben in den Osterferien. Dirigent Harry Schuster und die Instrumentalausbilder feilten dabei ausgiebig am Konzertprogramm – und hatten dennoch ausreichend Freizeit für gemeinsame Unternehmungen mit ihren Schützlingen. Seit sechs Jahren steht der Mindelheimer Harry Schuster jetzt schon am Dirigentenpult der Stauden-Juka. Unter seiner Leitung hat das junge Orchester beim Konzertnachmittag seinen guten Ruf als musikalische Talentschmiede wieder einmal eindrucksvoll bestätigt. Erstmals bei einem „richtigen“ Konzert mit dabei waren Christine Bentele, Anna Steinle, Evi Sporer und David Wieser.

Moderne Titel zeitgenössischer Komponisten, den jungen Musikanten passgenau auf den Leib geschrieben, bestimmten das kurzweilige Programm. Mit der „Astro-Overture“ und der „Galactic Suite“ ging es gleich zu Beginn in die unendlichen Weiten des Weltalls. Weitere Stationen waren ein Blick in die griechische Mythologie („Kampf der Titanen“), ein Besuch bei einem jungen Ungarn am Lagerfeuer („The little Magyar“), der Steppenwolf-Klassiker „Born to be wild“ und der Titel „Leuchtfeuer“ von Kurt Gäble. Als Zugaben am Ende eines gelungenen Konzertnachmittags erklangen die Titelmelodie aus „Game oft the Thrones“ und der letzte Satz („Das große Tor von Kiew“) aus Mussorgskys gewaltigem Werk „Bilder einer Ausstellung“.

