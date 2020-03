14.03.2020

Musikalische Begegnung

Das Zusammentreffen von Senioren und Kleinkindern hat das Projekt der Musikschule Martina Brix & Co. im Auge.

Alt und Jung treffen sich zu einer bewegten Musikstunde

Von Anja Fischer

Die „Musi-Katze“ begrüßt alle, die zur Musikstunde ins Kursana Domizil nach Bobingen gekommen sind. Das Besondere an dieser Musikstunde: Sie steht nicht nur für gemeinsames Musizieren, sondern für eine Begegnung zwischen Jung und Alt.

Bei dem Projekt, das von dem Musikinstitut Martina Brix & Co getragen wird, geht es darum, Senioren und Kinder zusammen zu bringen. Vermittler zwischen Alt und Jung sind die Eltern und die Pflegekraft. Neben der gemeinsamen musikalischen Betätigung und Bewegung steht der Spaß an der Begegnung im Vordergrund. Davon profitieren nicht nur die Kinder, die spielerisch lernen, Berührungsäng-ste mit älteren Mitbürgern abzubauen, sondern auch die Senioren, denen die Stunde gerade in depressiven Phasen guttue, wie eine Pflegerin bestätigt. Deshalb bemühe sich das Seniorenheim, Kinder zu den zahlreich angebotenen Aktivitäten dazu zu holen. Die Erinnerung der Senioren sei immer positiv, wenn es um Erlebnisse mit Kindern gehe.

An der Musikstunde nehmen Seniorenheimbewohner teil, die zum Teil schon über 80 Jahre alt sind. Sie treffen dabei beispielsweise auf die 15 Monate alte Mila und die anderthalbjährige Magdalena. Offen gehen die Kinder auf die Senioren zu, machen gemeinsam Musik. Kursleiterin Verena Albertshauser hat sich in dieser Stunde Lieder und Texte rund um den Frühling ausgesucht und dazu bunte Tücher, Blumen und Vögelchen ausgelegt. Erst gibt es ein Fingerspiel, bei dem die Knospen mit Handbewegungen geöffnet werden und Musik von Antonio Vivaldis „4 Jahreszeiten“ zum Hören. Selbst gesungen wird ein Lied über das Schneeglöckchen. Dazu wird auch gebastelt: Aus Pfeifenreiniger und kleinen Glöckchen entsteht ein eigenes „Schneeglöckchen“, mit dem eifrig zur Musik geklingelt wird. Bewegung gibt es beim Sitztanz, bei dem mitgeklatscht, die Hände ausgeschüttelt oder andere Übungen gemacht werden. Immer wieder werden Senioren und Kinder angeregt, mitzumachen, eine Bewegung nachzuahmen oder einen Text mitzusingen. Nach einer Stunde ist der Kurs zu Ende, gemeinsam wird das Abschiedslied gesungen. Aber schon beim Abschied freuen sich alle auf das nächste Mal in vier Wochen.

