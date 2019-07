vor 4 Min.

Musikalische Kontraste machen den Reiz aus

Die Liedertafel und ihre Gäste führen die Besucher im Bobinger Mühlenhof vom rauschenden Bach bis zur Muppet Show.

Von Ingeborg Anderson

Der idyllische Mühlenhof, das Rauschen der Singold und die Sonne, die ihre abendlichen Strahlen durch die Äste der hohen Bäume auf der Singoldinsel schickte und natürlich Musik – das waren die Zutaten für den gemütlichen, gelungenen Serenadenabend der Liedertafel.

Die Freude am gemeinsamen Singen steht für die Mitglieder der Liedertafel im Vordergrund. Und was den Charme dieses alljährlichen Serenadenabends ausmacht, ist, dass die Liedertafel dazu auch befreundete Ensembles einlädt, die zur Vielfalt des Programms beisteuern. In diesem Jahr waren es Class Brass und die Studaler Tanzlmusi.

Bobinger Gefilde mit einem Hauch von Fernweh

Von den Gastgebern mit leckeren Kanapees und Getränken bestens versorgt, genossen die gut 60 Gäste einen gemütlichen Sommerabend im heimischen Gefilde. Aber bald kam auch ein Hauch Fernweh ins Spiel. Denn nachdem die 14 Damen und vier Herren des Chores ihr Programm mit dem Motto „Singen macht Spaß“ eröffnet hatten, nahmen sie das Publikum mit auf eine Reise in den Norden und in die Sonne. Dabei klapperte nicht nur die „Mühle am rauschenden Bach“, die Sänger begaben sich musikalisch nach Schweden und Russland und hatten dafür sogar Volksweisen in schwedischer und russischer Sprache einstudiert. Und ein Set war – passend zum Abend – mit „Wochenend’ und Sonnenschein“ den Comedian Harmonists gewidmet.

Für die musikalische Einstimmung auf den Abend sorgte die Schwabmünchner Bläserformation Class Brass, die, wie Liedertafelvorsitzender Heinz Birkenhauer in seiner Begrüßung bemerkte „eigentlich schon zum Inventar der Serenade gehört“. Die fünf Blechbläser zeigten die erstaunliche Bandbreite ihres Repertoires – von barocken Tänzen, über Filmmusik, Jazz und geistlicher Musik bis hin zum Thema der Muppet Show.

Die Studaler kommen nicht aus den Alpen

Volkstümlich, ländlich war die Musik, die die Studaler Tanzlmusi zu diesem Abend beitrug. Aber wer jetzt meint, Studal sei ein abgelegenes Alpental, liegt völlig falsch. „In der Formation spielten ursprünglich nur Mitglieder der Familien Sturm und Dannwolf“, erklärte Peter Rottenegger. Inzwischen spielt er aber auch mit – das Akkordeon und seine Frau die Posaune. Und die fünf Musiker hatten besondere Musik mitgebracht: Volkstümliche Tanzmusik aus der Schweiz, die den Serenadengästen offensichtlich Spaß machte und sie animierte, wenn schon nicht zu tanzen, so doch den Rhythmus mit zu klatschen.

Es waren gerade diese musikalischen Kontraste der sich abwechselnden Ensembles, die den Reiz dieses vergnüglichen, unterhaltsamen Sommerabends ausmachten. Das Publikum im Mühlenhof fühlte sich sichtlich wohl.

Themen Folgen