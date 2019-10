vor 33 Min.

Musikalische Präzision mit Abwechslung

Das Dinkelsbühler Blechbläser-Ensemble tritt zusammen mit Organist Christoph H. Gollinger auf

Von Andrea Collisi

Beim aktuellen Konzert aus der Reihe derer, die der Freundeskreis der Kirchenmusik einer angestammten Zuhörerschaft beschert, war diesmal das Dinkelsbühler Blechbläser-Ensemble zu hören. Das Quintett bot dabei eine unterhaltsame musikalische Stunde, bei der auch die ungezwungene Moderation des Trompeters Armin Bestelmeyer nah beim Publikum ihren Anteil hatte. Zu den einzelnen Stücken brachte er passende, aber nicht zu abgehobene Hintergrunderklärungen.

Die fünf Solisten glänzten aber natürlich vorrangig durch ihr musikalisches Können und hier durch Vielfalt. Sie zeigten ein Spektrum von Barock, Klassik, Spätromantik bis in die Neuzeit und Gegenwart. Das abwechslungsreiche Programm setzte sich zusammen aus spezieller Trompetenliteratur von Jeremiah Clarke über Johann Sebastian Bachs „Bist du bei mir“, dem „Notturno“ aus der Mendelsohn-Bartholdy- Vertonung zu Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ bis hin zum „Abendsegen“ aus Engelberts Humperdinck Oper „Hänsel und Gretel“ oder auch dem Gospel „Amazing Grace“, um nur einige Beispiele zu nennen. Die fünf Musiker Armin Bestelmeyer (verschiedene Trompeten, Flügelhorn) Alexander Schöniger (Posaune), Johannes Krauß (Posaune und Bass-Flügelhorn), Frank Prechter (Tuba) und Stefan Schneider (Trompete), die schon in ganz Deutschland und im Ausland auftraten, demonstrierten große musikalische Präzision, Abstimmung und Harmonie im Zusammenspiel. Vielleicht rührte dies daher, dass sie gemeinsame Wurzeln in der traditionellen Blasmusik haben. Wie Armin Bestelmeyer offerierte, hatte Stefan Schneider seine Musikerkarriere als Jugendlicher in der Stadtkapelle Oettingen begonnen, die anderen vier Musiker entstammen der Dinkelsbühler Knabenkapelle. Im Zusammenspiel mit Organist Christoph H. Gollinger zeigte sich die Professionalität aller Musiker.

Hier boten sie unter anderem die barocke Komposition der Fanfarensinfonie von Jean-Joseph Mouret und den „Prince of Denmark March“ von Jeremiah Clark. Gollinger führte mit dem Präludium in D-Dur von Friedrich Buxtehude solistisch sein Können und seine große Liebe für die Orgel aus, welcher er immer wieder auch bei bekannten Stücken seinen persönlichen Unterstrich mitgab.

Unter den Zuhörern saß auch Heinrich Leimer, selbst jahrzehntelang musizierend als Posaunist beim Posaunenchor Königsbrunn. Er sei sehr angetan von den vielseitigen Darbietungen der jungen Musiker, wie er betonte. Besonders habe ihn aber die aus dem 20. Jahrhundert ursprünglich für Orgel komponierte und hier für Blechbläser arrangierte Serenade von Derek Bourgois mit der so anspruchsvoll und teils ineinander und gegenläufigen 11/8- und 13/8-Taktung angesprochen.

Carola Winter, deren Mann entfernt verwandt mit Armin Bestelmeyer ist, sagte: „Ich war vor allem auch von dem Gesang beim Abendsegen berührt.“ Hier hatte der Trompeter zusammen mit seinem Kollegen Stefan Schneider im Spiel plötzlich die Instrumente zur Seite gelegt und im Duett gesungen.

