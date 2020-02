27.02.2020

Musikalische Reise um die Welt

Die Stadtmusikkapelle führt beim Konzert in Schwabmünchen in verschiedene Länder und Kontinente

Von Uwe Bolten

Zu einer absolut klimaneutralen Reise um die Welt macht sich das Jugendblasorchester und Hauptorchester der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen auf – zumindest musikalisch. Beim Frühjahrskonzert, das als musikalisches „Stadt-Land-Fluss“ bezeichnet werden kann, werden die Zuhörer akustisch an schöne Orte der Erde geführt: Leningrad, Venedig und auch in die bayerische Landeshauptstadt München. Schottland, England und Kalifornien werden ebenso zu den Zielen gehören. Höhepunkt wird sicher die Aufführung von Bedrich Smetanas „Die Moldau“ aus dem Zyklus „Mein Vaterland“ sein. Die Komposition erzählt musikalisch den Lauf des Flusses, angefangen bei zwei kleinen Quellen bis hin zur Vereinigung zu einem imposanten Strom. Wie auch im vergangenen Jahr werden in der Pause und im Anschluss an das Konzert dem Motto des Abends entsprechend Speisen aus aller Welt serviert. Zusätzliche Livemusik wird es nach dem offiziellen Konzert geben, das Saxofonquartett Sax and the City unterhält die Gäste mit beschwingtem Jazz.

Das Konzert findet am Freitag, 6. März, um 19.30 Uhr in der Stadthalle in Schwabmünchen statt. Karten gibt es ab sofort für 10 Euro bei der Raiffeisenbank Schwabmünchen sowie an der Abendkasse. Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei.

