Musikalische Sternstunde

Kammerchor Schwabmünchen führt Heinrich von Herzogenbergs Weihnachtsoratorium in Bobingen auf

Von Gerhard Birkle

Der Andrang war groß, die Stadtpfarrkirche St. Felizitas in Bobingen füllte sich, als der Kammerchor Schwabmünchen unter der Leitung des Bobinger Kirchenmusikers Tobias Burann-Drixler zum Adventskonzert einlud. Nachdem vor zwei Jahren an selber Stelle Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium zur Aufführung kam, stand diesmal mit der „Geburt Christi“ Heinrich von Herzogenberg auf dem Programm.

„Gaudete – freut euch, denn der Herr ist nahe“, begrüßte Stadtpfarrer und Dekan Thomas Rauch das Publikum. Dieser Vers aus dem Philipperbrief weist auf das Kommen des Herrn hin und gebe Gelegenheit zu Ruhe und Besinnung. Mit der „Geburt Christi“ kommt nun auf den Tag genau 125 Jahre nach seiner Uraufführung 1894 in der Straßburger Thomaskirche ein Werk zur Aufführung, mit dem Heinrich von Herzogenberg ein besonderes musikalisches Meisterstück geschaffen hat. Dieser war ein enger Freund Johannes Brahms und schrieb mit dem Straßburger Theologen Friedrich Spitta eine Vertonung der Weihnachtsgeschichte mit damals beliebten und heute immer noch bekannten Melodien aus dem weihnachtlichen Liedgut.

Viele Wochen, bei Probenwochenenden und Probentagen hatte der Kammerchor Schwabmünchen für diese Aufführung geübt, um das selten gehörte Oratorium in Bobingen erklingen zu lassen. Seit 1996 besteht der Chor, dem fast 40 Sänger aus Schwabmünchen und Umgebung angehören. Tobias Drixler, Kirchenmusiker der Pfarrei St. Felizitas in Bobingen, übernahm den Chor im Sommer 2002 als musikalischer Leiter. Der Organisator des Konzertes und künstlerische Leiter des Bobinger Musiksommers führte den Dirigentenstab. Souverän und ruhig lenkte er durch eineinhalb Stunden wunderbarer Musik, die vom Kammerchor und dem Streichorchester Capella Strumenti mit bezaubernder Oboe und Cello und dem Organisten Max Köllner begleitet wurde.

Die Solopartien waren hochkarätig und so zahlreich wie noch nie besetzt: Der Mutter Gottes verlieh einfühlsam die aus Warschau stammende Agnieszka Trzeciecka (Sopran) ihre Stimme. Theresa Holzhauser (Alt), deren Repertoire die großen Oratorien des Barock, der Klassik und der Romantik umfasst, sang die Rolle des Engels Gabriel. Der gebürtige Wiener Roman Payer (Tenor), der als Opernsänger u.a. in Leipzig, St. Gallen, Regensburg, Innsbruck, Ulm und Augsburg Erfolge feierte, erweckte den Evangelisten zu musikalischem Leben. Der Stephaner Michael Etzel (Tenor) studierte Gesang in Salzburg und verlieh den Rezitativen stimmlichen Glanz. Der Augsburger Mathias Lika (Bariton) zeigte virtuose Präsenz in den Bass-Solis des Oratoriums. Sein Bruder Maximilian Lika hat an der Musikschule Augsburg/Nürnberg studiert und wurde mehrfach ausgezeichnet. Als Bass in diesem Oratorium sang er mit warmer tiefer Stimme und bildete eine klangliche Basis für das überaus harmonische Sextett. Kennzeichnend für alle sechs Solisten war deren ausgewogener stimmlicher und feinfühliger Klang, der von einem hervorragenden Streichorchester emporgetragen wurde.

Das Oratorium bezauberte durch seine Vielseitigkeit und melodiösen Einfallsreichtum. Einstimmige Gemeindechoräle mit Orgelbegleitung, mächtige Chorsätze, glanzvolle Solostücke und ein erzählender Evangelist machten das Oratorium zu einer abwechslungsreichen musikalischen Sternstunde.

