vor 53 Min.

Musiker organisieren Oktoberfest

In Langenneufnach wird Ende September drei Tage lang gefeiert

Noch sind Sommerferien, jedoch ist der Musikverein Langenneufnach gedanklich schon bei seinem Oktoberfest. Es muss schließlich viel vorbereitet sein, damit die Gäste zu ihrem vergnügen kommen. Ende September heißt es in Langenneufnach wieder „O’zapft isch“. Gute Stimmung, passende Musik und alles was zu einem Oktoberfest dazugehört, gibt es vom 28. bis 30. September im beheizten Festzelt. Den Termin sollte man sich in den Stauden vormerken.

Das Programm: Mit einem lautstarken Böllerschießen beginnt am Freitag um 19.30 Uhr das Oktoberfest, bevor Bürgermeister Josef Böck das erste Bier anzapft. An diesem Abend unterhält die Musikkapelle Die Kissinger zum Tag der Betriebe, der Vereine und aller Festbesucher. Der örtliche Maibaum wird an diesem Abend verlost.

Partystimmung und gute Laune verbreitet dann am Samstag die Partyband Herz Ass ab 20 Uhr, die ein absolutes „Live Spektakel“ verspricht. Der Einlass ist bereits ab 19 Uhr.

Nach dem Festgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin, den die Musikkapelle Langenneufnach unter der Leitung ihres Dirigenten Maximilian Menz musikalisch umrahmt, geht es mit einem Kirchenzug wieder zurück ins Festzelt. Dort spielen ebenfalls die Langenneufnacher Musiker zum Weißwurstfrühstück und anschließendem Mittagstisch auf. Das Kinderhaus St. Martin unterhält nachmittags mit seinem Rahmenprogramm, und ab 12.30 Uhr gibt es bereits Kaffee und Kuchen von den Mitarbeitern vom Roten Kreuz.

Den Festausklang übernehmen ab 18 Uhr die Rothtaler Musikanten aus Horgau. (karma)

