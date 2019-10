vor 2 Min.

Musiker wollen Anbau für Proben

So könnte der Anbau an der ehemaligen Pestalozzi-Schule aussehen.

Es herrscht akute Platznot im Gebäude beim Wasserturm. Doch an der Innenstadtlage will die Stadtmusikkapelle festhalten. Ein knapp eine Million Euro teures Vorhaben soll Abhilfe schaffen.

Von Carmen Janzen

Die Jugend- und Stadtmusikkapelle Schwabmünchen will größere Probenräume und plant deshalb einen Anbau hinter der ehemaligen Pestalozzi-Schule. Das ist das Gelände zwischen Wasserturm und Museumsstraße. Das Vorhaben stellte Architekt Gerhard Birkle in der aktuellen Stadtratssitzung vor.

Ausgangssituation ist, dass die derzeitigen Proberäume im Gebäude der ehemaligen Pestalozzi-Schule (in dem auch die Sozialstation untergebracht ist) zu klein sind. Die früheren Klassenzimmer sind nur etwa 69 Quadratmeter groß, beziehungsweise klein. Das ist für die Anzahl der Musiker zu wenig. Immerhin sind 250 Musiker im Verein, davon 50 im Hauptorchester, 75 in der Jugendkapelle, 15 in der Big Band, 60 Kinder im Vororchester und aktuell 50 Kinder in den Bläserklassen. Die Platznot ist also groß, der Standort aber heiß begehrt von der Stadtmusikkapelle.

Denn das Gebäude liegt sie zentral in der Stadt und in Nachbarschaft zur Grundschule, sodass die Schulkinder, die ein Instrument lernen, nur wenige Meter laufen müssen. Zudem gibt es ausreichend Parkplätze auf dem Festplatz in der Nähe. Also hätte die Stadtmusikkapelle gerne einen Anbau an die ehemalige Pestalozzi-Schule. Das Grundstück gehört der Stadt und die muss einer Überlassung zustimmen. Gleich vorweg: Das tut sie.

Anbau soll auf Stelzen stehen

Der mit Holz verkleidete Anbau soll auf Stelzen gebaut werden, so dass unter dem Gebäude Autos oder Fahrräder geparkt werden können. Darüber soll ein sehr großer Raum entstehen, der mit einer Trennwand geteilt werden kann. Er soll auch anderen musikalischen Gruppen für Proben zur Verfügung stehen. Birkle nannte einige Beispiele: das Lech-Wertach-Orchester, das Bezirksjugendblasorchester, die Trachtenkapelle Alpengruß, der Kirchenmusik, den Schwabmünchner Chören und der Musikwerkstatt. Birkle schätzte die Baukosten sehr vorsichtig auf nur 955000 Euro. Zu erreichen ist das aber nur, wenn das Vorhaben nicht über die Stadt Schwabmünchen läuft, die Aufträge dieser Größenordnung öffentlich ausschreiben muss, was meist recht teuer kommt. Die Stadtmusikkapelle will deshalb selbst als Bauherr auftreten und die Aufträge an Unternehmen aus der Region vergeben. „Der Anbau wäre ein Leuchtturmprojekt“, so Architekt Birkle. SPD-Stadtrat Bernd Zeitler stellte die Baukostenberechnung in Frage: „Das Problem sehe ich im Geld. Ich erinnere an den Kunstrasenplatz des TSV, da haben wir mit einer halben Million Euro angefangen und kamen letztlich beim Doppelten raus. Wir dürfen keinen Blankoscheck ausstellen.“ Zudem hält er eine Stelzenkonstruktion des Gebäudes für unnötig, nur um Parkraum zu schaffen. „200 Meter weiter ist der Festplatz, der genügend Parkplätze bietet.“ Bernhard Albenstetter beendete Zeitlers Einwand rasch, da es momentan noch nicht um Details gehe. „Es geht heute um eine rechtssichere Vereinbarung zur Grundstücksüberlassung“, machte auch Bürgermeister Lorenz Müller deutlich. Die Stadträte stimmten schließlich alle zu, dass eine solche Vereinbarung nun erarbeitet werden soll.

Weitere Themen im Überblick

Straßennamen: Im Neubaugebiet in Mittelstetten bekommen die Erschließungsstraßen noch Namen. Der Mittelstetter Stadtrat Ingo Walch (CSU) hat sich bei den Bürgern des Stadteils umgehört und Namen mit Bezug zu Mittelstetten vorgeschlagen. Favoriten sind „Am Wiesland“, „An der Vogelwiese“ und „Herrenring“. Damit war das Gremium einverstanden.

Geldautomat: Die Parksituation am neue Pavillon der Raiffeisenbank an der Schwabegger Hauptstraße sorgt für Unmut. Andreas Rest erzählte, dass an der Ausfahrt eines Grundstücks am Freiweg bereits ein Kind gefährdet worden sei. Die Stadt hat mittlerweile Barken aufgestellt, damit nicht mehr auf dem Gehweg geparkt und gefahren wird. Ordnungsamtsleiter Wilhelm Haupeltshofer stellte in Aussicht, dass an der Parksituation etwas geändert wird, sobald die alte Schule abgerissen worden ist und dort neue Parkmöglichkeiten entstehen.

Notfalldose: Aufgrund der Nachfrage von einigen Bürgern, stellten Margit Stapf (Grüne) und Bürgermeiter Müller klar, dass die Notfalldosen für den Kühlschrank im Rathaus vorrätig sind und von den Schwabmünchnern abgeholt werden können.

Sirenenmast: Zu Irritationen führten offenbar Bauarbeiten neben dem Kindergarten in Schwabegg. Die Nachbarn wussten nicht, was dort gebaut wird. Dort entsteht derzeit ein neuer 16 Meter hoher Sirenenmast, wurde in der Stadtratssitzung bekannt gegeben. Der bisherige befindet sich auf der alten Schule, die abgerissen wird.

