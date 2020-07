vor 52 Min.

Mutiger Mann verhindert Großbrand in Königsbrunn

Am Freitag brannte es an einem Einkaufsmarkt im Gewerbegebiet Nord in Königsbrunn.

Die Kriminalpolizei sucht nach einem Feuer in Königsbrunn einen Brandstifter. Ein 46-Jähriger hat mit einer beherzten Aktion Schlimmeres verhindert.

Die Kriminalpolizei Augsburg sucht einen Brandstifter, der am vergangenen Freitag an einem Laden in der Wandalenstraße in Königsbrunn Feuer gelegt hat. Ein Zeuge verhinderte dabei Schlimmeres.

Wie die Polizei mitteilt, standen außerhalb des „Action“-Marktes fünf Rollcontainer in Flammen, die mit Paletten und Pappe befüllt waren. Ein 46-Jähriger sah das Feuer und zog die brennenden Behälter geistesgegenwärtig von der Wand des Marktes weg und alarmierte die Einsatzkräfte. Dadurch wurde verhindert, dass das Feuer auch auf das Gebäude übergriff. Die Freiwillige Feuerwehr Königsbrunn löschte die Flammen. Der Sachschaden an der Fassade und den Containern liegt nach Angaben der Polizei im vierstelligen Bereich.

Erste Ermittlungsergebnisse deuten auf Brandstiftung hin

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen müsse man davon ausgehen, dass ein Brandstifter am Werk war, heißt es vonseiten der Ermittler. Daher sucht die Kriminalpolizei Augsburg nun nach zeugen des Brandes. Das Feuer muss am Freitag (17. Juli) zwischen 21.20 und 21.35 Uhr ausgebrochen sein. Zeugen sollen sich unter der Nummer 0821/323-3810 bei der Kriminalpolizei melden. (adi)

