Mutprobe in die Realschule

Zwei Jugendliche sind in die Via-Claudia-Realschule eingestiegen.

Plus Die Mutprobe ging in die Hose: Zwei Jugendliche stiegen in die Realschule Königsbrunn ein.

Ein 13- und ein 14-Jähriger hatten sich laut Polizei zu der Mutprobe entschlossen - sie stiegen in die Realschule ein. Offenbar stand ein Fenster offen, was die beiden Jugendlichen nutzten. Anwohner alarmierten die Polizei, die dann mit fünf Streifen anrückte. Die beiden Schüler suchten über den Fahrradkeller das Weite und wurden später aufgegriffen.

Im vergangenen Jahr stieg ein Einbrecher in die Dr.-Jaufmann-Mittelschule in Bobingen ein. Über ein Kellerfenster gelangte der Unbekannte in das Gebäude und entwendete aus einem Klassenzimmer einen Laptop mit Dockingstation im Wert von 600 Euro. (mcz)

