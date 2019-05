vor 37 Min.

Mutter und Baby überstehen Unfall unverletzt

Glück im Unglück hatten eine Mutter und ihr Kind bei einem Unfall östlich von Königsbrunn. Die Frau hat ein Abbiegemanöver eines anderen Fahrers übersehen.

Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall auf der Straße zwischen Mering und Königsbrunn für eine 32-jährige Autofahrerin und ihr Baby. Wie die Polizei mitteilt, war die Mutter am Montagnachmittag gegen 16 Uhr von der Lechstaustufe kommend in Richtung Königsbrunn unterwegs. Der Fahrer des Autos vor ihr bremste ab, um in einen Feldweg einzubiegen. Die Frau bemerkte das zu spät und krachte mit ihrem Wagen ins Heck des abbiegenden Fahrzeugs. Die Autos wurden schwer beschädigt, doch beide Autofahrer und der kleine Bub blieben unverletzt. Der Blechschaden war allerdings erheblich: Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 7500 Euro. (AZ)

