Mysterienspiel von Macht, Liebe und Tod

Jetzt gibt es Karten zum „Jedermann“

Der „Jedermann“ – Hugo von Hofmannsthals berühmtestes Mysterienspiel – kommt zum Stadtjubiläum erstmals nach Bobingen. Gespielt wird das legendäre Stück, das vom Sterben eines reichen Mannes handelt, von der Theater-Schmiede Bobingen mit rund 75 Mitwirkenden. Inszeniert hat dieses Glanzlicht im Festprogramm Kulturpreisträgerin Ingrid Schmid, die auch Regie führt und die Gesamtleitung hat. Wie berichtet, ist ihr Ensemble schon fleißig am proben.

Premiere ist am Donnerstag, 11. Juli, um 20.30 Uhr. Die zweite Aufführung folgt am Freitag, 12. Juli, um 20.30 Uhr. Zeitlos gültig, beeindruckend, unterhaltsam und unmissverständlich werde die Bobinger Inszenierung in der Bearbeitung von Manfred Wekwerth die großen Lebensthemen betrachten: Macht, Liebe, Tod.

Stehplatz-Tickets zu 14 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es nur bei schönem Wetter an der Abendkasse.

Sitzplatz-Tickets zu 24 Euro (ermäßigt 20 Euro) sind jetzt in Bobingen im Kulturamt der Stadt Bobingen, Telefon 08234 8002 -36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich: Bücher Di Santo und Schreibwaren Schiller.

