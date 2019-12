03.12.2019

Nach Heiligabend wird es turbulent in Großaitingen

Der Katholische Burschenverein Großaitingen zeigt „Der Ochsenhandel“

Auch heuer wird es zwischen Weihnachten und Heilig Drei Könige lustig und turbulent zugehen in Großaitingen. Denn am 1. Weihnachtsfeiertag hebt sich der Vorhang für das aktuelle Theaterstück „Der Ochsenhandel“, welches der Katholische Burschenverein Großaitingen aufführt. Karten gibt es ab dem 2. Dezember. Bereits Anfang Oktober wurde mit der Probenarbeit begonnen.

Und darum geht es in dem Stück: Die Müllerin Bärbel Xander hat zum Leidwesen ihres grantelnden Mannes ein großes Herz und ist immer bereit, von ihrem Hab und Gut etwas den Armen zu opfern. Hierüber freut sich vor allem Pater Benediktus, der im Laufe der Jahre auch zwei Findelkinder in Obhut gibt. Das Erste ist Hiasl, ein nicht ganz heller Knecht, der mehr Schaden anrichtet, als dass er von Nutzen ist. Marile, das zweite Findelkind, ist genau das Gegenteil. Sie ist fleißig, ehrlich und vor allem hübsch, was nicht nur die beiden Freunde Anderl und Hannes aneinandergeraten lässt, sondern auch Hiasl noch mehr in Verwirrung bringt. Marile ist nach dem Tod ihrer Mutter auf der Suche nach ihrem Vater. Es bleibt dem Zufall überlassen, dass sie ihn am Ende doch noch findet.

Mittwoch, 25. Dezember, Freitag, 27. Dezember, Samstag, 28. Dezember, Montag, 30. Dezember, Donnerstag, 2. Januar, Freitag, 3. Januar, Samstag, 4. Januar, und Sonntag, 5. Januar. Beginn der Vorstellung ist jeweils um 20 Uhr, Saalöffnung um 18.45 Uhr. Gespielt wird in der Mehrzweckhalle in Großaitingen. (SZ)

gibt es von 19 bis 20 Uhr (außer am 24. und 31. Dezember) unter der Telefonnummer 0171/4806199. Bis Weihnachten kann man auch Eintrittskarten als Geschenkgutscheine in der Marien-Apotheke in Großaitingen kaufen.

