Nach Randale auf Friedhof in Schwabmünchen: Polizei fasst vier Männer

Plus Nach einer aus dem Ruder gelaufenen Party in Schwabmünchen randalieren vier Männer auf dem Friedhof. Zwei geben zu, auch die Bronzestatue im Luitpoldpark umgestoßen zu haben.

Nach Angaben der Polizei warfen die Männer nachts auf dem Friedhof in der Holzheystraße in Schwabmünchen Grablichter wild umher, stießen Figuren um und stemmten sogar eine Grabplatte hoch, um sie dann über die Friedhofsmauer zu kippen. Mindestens 20 Gräber wurden beschädigt. Die Polizei summiert den Schaden auf derzeit mindestens 3000 Euro. In derselben Nacht wurde auch an einer Spielplatzhütte des Kindergartens in der Museumstraße eine Türklinke abgebrochen.

Die Polizei kam nach ihren Ermittlungen auf die nächtliche Geburtstagsparty in der Nähe des Kroengeländes. Ein Beteiligter räumte bei den Befragungen schließlich ein, dass die Beschädigungen auf dem Friedhof und am Kindergarten von zwei Besuchern der Geburtstagsparty verursacht wurden. Er bestätigte, dass die Party aus dem Ruder gelaufen war.

Feuerwehr Schwabmünchen hievte die Skultur aus dem Teich

Wie sich weiter herausstellte, hatten die beiden Haupttäter einer vierköpfigen Gruppe, ein 21-Jähriger und ein 18-Jähriger, in der Nacht zuvor bereits im Luitpoldpark ihr Unwesen getrieben. Sie rissen eine Bronzestatue aus der Verankerung und stießen sie von ihrem Sockel. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass jemand die Statue im Wert von rund 5000 Euro gestohlen hatte.

Am Sonntagabend entdeckten Spaziergänger das Kunstwerk und erschraken: Liegt im Wasser eine Leiche? Schnell stellte sich heraus, dass es sich um die beiden Figuren mit Regenschirm handelt.

Mit Hilfe der Feuerwehr Schwabmünchen konnte die Skulptur aus dem Teich gehievt und von der Polizei sichergestellt werden. Ob sie beschädigt ist, muss noch geprüft werden.

Die Besitzer der beschädigten Grabstätten werden gebeten, sich unter 08232/9606-0 bei der Polizei Schwabmünchen zu melden.

