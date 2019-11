vor 19 Min.

Nach Schlägerei in Königsbrunn: Gruppe greift Polizisten an

Die Polizeien aus Augsburg und Bobingen mussten schweres Geschütz auffahren, um rund zwanzig Männer in Schach zu halten, die in Königsbrunn eine Schlägerei angezettelt hatten.

Widerstand gegen die Polizei, Diensthund, Pfefferspray: Nach einer Schlägerei kam es in Königsbrunn zu hitzigen Szenen zwischen jungen Männern und der Polizei.

In Königsbrunn haben sich in der Nacht auf Samstag Szenen wie ein einem Actionfilm abgespielt: Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen circa zwanzig Männern attackierten Teile der Gruppe auch die herbeigerufenen Polizisten. Wie die Polizeiinspektion Bobingen mitteilte, wird nun gegen insgesamt 14 Personen ermittelt.

Schlägerei in Königsbrunn: 14 Angreifer treten auf vier Männer ein

Zunächst war es in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße an der Ecke zur St.-Johannes-Straße vor einer Bar zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Männer gekommen. Nach Polizeiangaben traten und schlugen zeitweise bis zu 14 Männer auf vier Mitglieder der anderen Gruppe ein. Die teils stark alkoholisierten Angreifer stellten ihre Attacken selbst dann nicht ein, als die Opfer bereits am Boden lagen.

Eine Anwohnerin, die das Geschehen beobachtet hatte, rief die Polizei. Die Beamten der Funkstreife versuchten nach ihrem Eintreffen, die Personalien der Beteiligten aufzunehmen, wurden dabei aber ebenfalls von den Mitgliedern der größeren Gruppe attackiert. Daraufhin nahmen die Polizisten einen Mann fest.

Polizei hält Gruppe mit Pfefferspray und Diensthund in Schach

Der Festgenommene leistete allerdings sofort erheblichen Widerstand und wurde dabei von seinen Freunden unterstützt. Aufgrund des Befreiungsversuchs forderten die Bobinger Polizisten Unterstützung aus Augsburg an.

Letztendlich musste die Polizei Pfefferspray, zehn Streifenwagen und einen Diensthund aufbringen, um die Horde unter Kontrolle zu bringen. Es kam zu mehreren Festnahmen. Fünf Beteiligte mussten die Nacht in Augsburger Arrestzellen verbringen.

Polizei: Strafverfahren gegen 14 Personen

Insgesamt 14 Männer müssen sich nun auf strafrechtliche Konsequenzen einstellen. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, versuchte Gefangenenbefreiung und Beleidigung. (AZ)

