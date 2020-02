vor 57 Min.

Nach Überschlag: Feuerwehr befreit verletzte Person aus Auto

Am Donnerstag hat sich gegen 19 Uhr ein Unfall bei Großaitingen ereignet: Wie die Polizei mitteilt, überschlug sich ein mit zwei Personen besetztes Auto.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagabend bei Großaitingen ereignet. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zum Ort des Geschehens. Zwei Personen wurden verletzt.

Am Donnerstag ist es gegen 19 Uhr zu einem Unfall bei Großaitingen gekommen: Wie die Polizei mitteilt, überschlug sich ein mit zwei Personen besetztes Auto aus Richtung Bobingen kommend. Mindestens einer der beiden Insassen musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden, sagte ein Sprecher der Polizeieinsatzzentrale am Abend auf Anfrage. Beide Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle musste geräumt werden.

Unfall bei Großaitingen: Ursache ist noch unklar

Der Überschlag ereignete sich im Bereich der Ortseinfahrt von Großaitingen. Näheres zum Hergang oder zur Höhe des Sachschadens war am Abend noch nicht zu erfahren. Auch ob andere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren, blieb offen. (AZ)

