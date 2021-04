vor 16 Min.

Nach Unfall in Schwabmünchen: Autofahrer macht sich aus dem Staub

Ein bislang unbekannter Fahrer war am Mittwoch in einen Unfall in Schwabmünchen verwickelt. Er hatte ein anderes Auto gestreift und fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Fahrer hat beim Abbiegen in Schwabmünchen ein anderes Auto gestreift und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 13.40 Uhr. Ein Autofahrer war auf der Straße von Hiltenfingen nach Schwabmünchen unterwegs, als ein bislang Unbekannter an der Abzweigung zur Südspange noch vor diesem auf die Straße einbog. Unfall bei Schwabmünchen: Polizei schätzt Schaden auf rund 500 Euro Der Fahrer bremste ab, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstanden Streifschäden. Der unbekannte Abbieger fuhr in Richtung Süden weiter, ohne an der Unfallstelle zu halten. Nach Angaben der Polizei war er mit einem silberfarbenen Kombi unterwegs. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der unbekannte Autofahrer sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 zu melden. (AZ)

