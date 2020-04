00:32 Uhr

Nach dem Baustart kommt das Home-Office

Die Königsbrunner Gartler freuen sich über gelungene Arbeiten. Wie sich das Coronavirus auf die Arbeit auswirkt

Das Gartenbauzentrum der Königsbrunner Gartler hat einen guten Start hingelegt. Nach dem Spatenstich nahmen sofort die Bagger ihre Arbeit für das Herrichten der Bodenplatte auf. Projektleiter Roland Neider mit seinem Team freute sich, dass die Erdarbeiten in zwei Tagen beendet waren und die Baufirma schon am nächsten Arbeitstag mit der Bodenplatte beginnen konnte.

Das Projektteam vom Gartenbauverein Königsbrunn um Roland Neider mit Klaus Weissinger, Werner Rittel, Roland Schwab und Wilhelm Terhaag freute sich, dass sie zusammen den Grundstein für das neue Obst- und Gartenzentrum legen konnten. In die Zeitkapsel wurde die aktuelle Ausgabe unserer Zeitung mit der ersten Corona-Meldung, Flyer, Vereinszeitschrift, Werdegang des Entstehens mit Bildern und den aktuellen Euromünzen eingelegt. Werner Rittel vom Projektteam dokumentierte die Lage in den Grundplan des neuen Obst- und Gartenzentrums. Anschließend wurde die Grundplatte für das neue Vereinsheim betoniert.

Es war die letzte körperliche Zusammenkunft des Projektteams, da auch sie zu ihrem eigenen Schutz wegen Corona nicht mehr zusammentreffen wollten – drei Tage später trat die Ausgangssperre in Kraft. Doch eine Ruhepause gönnen sich die Macher deshalb nicht. Denn wenn das Projekt im August eröffnet werden soll, ist noch viel Arbeit zu erledigen. Erstellen und versenden von Ausschreibungen, Dokumentationen, Anträge und Genehmigungen sind noch zu bewältigen. Und bis jetzt steht fest, dass die Betonfertighalle Mitte April kommt und dann geht’s an den Innenausbau.

„Home-Office“ ist also angesagt und so fanden die ersten Tagungsstunden statt. Projektleiter Roland Neider stellte dem Projektteam eine Online-Plattform zur Verfügung auf der jetzt die gemeinsame Arbeit weitergeht. Fast so wie vorher, aber wie jeder beteuerte, persönlich gegenübersitzen ist ein wesentlich besseres Gefühl und bessere Atmosphäre. Auch hier gilt der Spruch: Zusammen schaffen wir es. (AZ)

