Nach dem Festival hat die Singold wieder ihre Ruhe

Plus Gerade verschwinden die letzten Aufbauten des Singoldsand-Festivals in Schwabmünchen. Was mit dem Sand geschieht und wo es Beschwerden gab.

Der größte Teil der Strandbühne steht bereits ordentlich verpackt auf dem Schwabmünchner Eisplatz, daneben thront ein Bagger auf einem riesigen Sandhaufen. Das Singoldsand-Festival ist vorbei – nun müssen die Helfer dafür sorgen, dass das Gelände wieder so aussieht wie sie es vorgefunden haben.

Organisator Patrick Jung schätzt, dass die Arbeit bis spätestens Donnerstag erledigt sein wird. Bis dahin gibt es aber noch einiges zu tun: Zum Beispiel müssten die vielen Deko-Elemente rückgebaut und einlagert werden, die Buden, Bäume und Bühnen verzierten. Zwar wird es nächstes Jahr ein neues Motto geben, aber trotzdem werden sich einige Dinge wiederverwenden lassen, sagt Jung.

Manche Schwabmünchner holen sich etwas vom Sand des Festivals

Für die große Strandbühne steht schon ein Lastwagen bereit. Doch bevor die bereits zusammengepackten Stangen eingeladen werden können, muss noch die Plattform zerlegt werden, auf der die Künstler sich ihren Fans präsentierten. Der Sandplatz ist inzwischen zu einem großen Haufen geschrumpft, auf dem ein Bagger thront. Der Sand werde wieder von der Firma abgeholt, die ihn angeliefert hat, erklärt Jung. „Vorher dürfen sich die Schwabmünchner noch bedienen und zu Hause ihre Sandkästen auffüllen. Einige Autos mit Anhängern waren schon da.“

Das diesjährige Singoldsand-Festival verlief Jungs Ansicht nach ausgesprochen angenehm: „Wir sind sehr glücklich über den Verlauf. Es gab nur wenige Zwischenfälle, Freitag und Samstag waren ausverkauft und auch der Singold-Sandkasten kam gut an.“ Die Optimierungen hätten gut funktioniert und die Vereine seien sehr zufrieden. Überhaupt sei das Festival ein gutes Miteinander gewesen, bei dem die halbe Stadt an einem Ort vereint gewesen sei.

Sogar für die unmittelbaren Anwohner dürfte Veranstaltung dieses Jahr kein großes Ärgernis gewesen sein. Über die Lautstärke haben sich so wenige beschwert wie noch nie. Bei der Polizei sei nur am Donnerstag – dem Kindertag – eine einzige Beschwerde eingegangen, teilt Inspektionsleiter Gernot Hasmüller mit. Daraufhin habe es eine längere Diskussion mit der Festivalleitung gegeben, an den Folgetagen habe sich dann niemand mehr gemeldet. Auch bei der Stadt hielten sich die Beschwerden in Grenzen. Ordnungsamtsleiter Wilhelm Haupeltshofer berichtet von zwei Hinweisen während der Veranstaltung, die gleich vor Ort geklärt werden konnten. Eine anonyme Beschwerde ging noch im Nachgang ein. In Sachen Anwohnerfreundlichkeit sei das Festival diesmal besser gewesen als je zuvor, sagt Haupeltshofer. Bei der Bevölkerung sei die Veranstaltung sehr gut akzeptiert. Das bestätigt auch Jung: Bei der Anwohner-Anlaufstelle des Festivals hätte das Telefon nur zweimal am Freitag geklingelt.

Organisator Patrick Jung hat es bei der Seebühnenbar am besten gefallen

Jung selbst hat das Ambiente rund um die Seebühnenbar am besten gefallen. Er lobt auch die Bands, die dieses Jahr gekommen waren. „Meute war natürlich das Highlight des Festivals“, sagt der Organisator. Er persönlich habe sich sehr über Algiers gefreut. Und er sei positiv überrascht gewesen, dass bei Impala Ray schon am frühen Abend das Publikum so gut mitgemacht habe. Die Besucher hätten zudem die drei Shops des Festivals sehr gelobt.

Zum ersten Mal hat das Organisationsteam den Termin für das nächste Jahr schon während des Festivals verraten. „Schön, dass‘d da warsch. Wir sehen uns zum Zehnjährigen am 27. bis 29. August 2020“, stand auf einem Banner über dem Ausgang. Die frühe Information habe das Team erst in der Aufbauwoche beschlossen und schnell noch das Banner per Expressdruck anfertigen lassen, sagt Jung.

Wenn alle Aufbauten und Dekorationen vom Gelände verschwunden sind, werden die Helfer noch eine letzte Runde drehen und Kleinigkeiten wie Zigarettenstummel einsammeln. „Nur das Gras wird nicht mehr ganz so aussehen wie zuvor“, gibt Jung zu.