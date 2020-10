vor 47 Min.

Nach der Scheidung stand Andrea Ritter vor dem Nichts

Nach vielen Jahren Ehe steht Andrea Ritter plötzlich vor einem Scherbenhaufen. In Königsbrunn erzählt die Autorin, wie sie ihr Leben wieder in den Griff bekam.

Von Andrea Collisi

Eigentlich waren Andrea Ritter und Marion Schilcher für den Bücherfrühling angekündigt. Aber das musste aus bekannten Gründen ausfallen. Dass es jetzt doch noch möglich war, dass sie ihr erstes Buch „Ernteausfall verliebt, vertraut, verloren“ vorstellen und daraus vorlesen, darüber ist auch Stadtbüchereileiterin Kathrin Jörg froh: „Erstmals in diesem von der Pandemie bestimmten besonderen Ablauf unserer Kulturveranstaltungen können wir hier in der Stadtbücherei mit den entsprechenden Abstandsregelungen eine Autorenlesung anbieten. Darüber bin ich sehr froh.“

Offensichtlich waren mit der Thematik des Buches vor allem Frauen angezogen worden - unter den Zuhörern saß mit Maximilian Wellner nur ein Mann. Doch der Zweite Bürgermeister kam nicht nur als Vertreter für Franz Feigl, sondern beteiligte sich nach der Lesung lebhaft an der Aussprache und war voll warmer Worte für die Protagonistin. Diese habe aus seiner Sicht „ ihre Geschichte sehr persönlich und authentisch vorgestellt und ihn sehr betroffen gemacht.“ Sich so zu öffnen, sei sicher nicht leicht gewesen.

Andrea Ritter verlor Ehe, Haus, Firma und Kinder

Andrea Ritter hat in dem Buch das jähe und schmerzhafte Ende ihrer Ehe, den Rauswurf aus dem gemeinsamen Haus, dem gemeinsam aufgebauten und geführten Unternehmen und auch die abrupte Trennung von drei Töchtern verarbeitet. Sehr bewegt und zu Anfang immer wieder mit Tränen kämpfend erzählte sie einerseits, wie es war, vor dem absoluten Nichts zu stehen, und las Passagen aus dem Buch vor.

Für das Publikum war das nicht immer leichte Kost, doch es war spürbar, dass es sich hier um keine Inszenierung handelte, sondern auch sechs Jahre nach den dramatischen Ereignissen um Verarbeitung. Ihre Freundin und Hauptautorin, Marion Schilcher führte Andrea Ritter zwischen einem Tisch mit schwarzem Tuch und einem mit rotem hin und her. Je nach Farbe wurden jeweils andere Facetten der Biografie vorgetragen.

Mit ihrer Co-Autorin stellt sie in Königsbrunn ihr "Lebenslesebuch" vor

Die beiden Frauen hatten sich in einer therapeutischen Gruppe kennengelernt. Und Schilcher hatte sich damals sofort gemeldet, als Ritter ihren Wunsch äußerte, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben, was sie selbst aber nicht schaffe: „Dann mache ich das für dich!“ Und so entstand das „Lebenslesebuch“ wie es im Kladdentext heißt, auch zur Warnung für andere Frauen, sich rechtzeitig finanziell abzusichern und das eigene Leben in die Hand zunehmen.

Das tat Ritter selbst auch und sagt heute, sie sei eine andere. Nach bestandenen Ausbildungen und Seminaren bei der IHK, gibt sie selbst inzwischen entsprechende Trainings und Beratung für Betroffene. Ihr Hauptanliegen mit dem Buch sei ein Weckruf für Frauen, die im Alltag sich selbst und ihre Absicherung vergessen und damit den sicheren Weg in die Altersarmutsfalle einschlagen würden. Im Buch, kommen darum in einem Praxisteil Experten zum Thema Recht, Gesetz und Finanzen zu Wort. Dazu kommen zwei Mentoring-Blöcke jeweils von beiden Frauen.

Königsbrunner berichten von verschiedenen Erfahrungen

In einer sehr lebhaften Aussprache kamen aus der Zuhörer-Ecke neben Betroffenheit, auch sehr direkte Fragen sowie eigene Erfahrungen. Einig war man sich, dass es nicht wieder rückwärts gehen dürfe mit der gesetzlich verankerten in der Praxis aber keineswegs vorhandenen Gleichstellung der Frau. Da kam die ungleiche Bezahlung bei gleichem Job genauso zur Sprache wie die Problematik, dass die Familienplanung eben doch meist noch die einseitige Belastung der Mütter mit sich bringt - direkt bei der Kinderbetreuung und später beim Rentenausfall.

Eine junge Frau berichtete, dass ihr beim Bewerbungsgespräch vom Arbeitgeber gleich die Frage gestellt wurde: „Sie haben eine Tochter, wann ist der nächste Nachwuchs geplant?“ Eine nach eigener Aussage nie verheiratete und immer allein erziehende ältere Dame machte deutlich, dass ihr bei der Erziehung ihrer Söhne die Wertschätzung gegenüber Frauen wichtig gewesen sei: „ Und ich bin stolz, dass mein Sohn meiner Schwiegertochter einen entsprechenden Betrag auf ein eigenes Konto für ihre Altersvorsorge einzahlt, jetzt während sie die Kinder betreut.“

