vor 33 Min.

Nach holprigem Start: Geimpfte sind zufrieden mit Impfzentrum in Bobingen

Nach anfänglichen Schwierigkeiten sind die Landkreisbewohner nun insgesamt zufrieden mit dem Ablauf im Impfzentrum in Bobingen.

Plus Verspätete Eröffnung, Software-Probleme und lange Schlangen vor der Tür: Der Impfstart in Bobingen verlief nicht ganz reibungslos. Doch inzwischen scheint es besser zu laufen.

Von Felicitas Lachmayr

Es war ein holpriger Start im Impfzentrum in Bobingen: Noch bevor die ersten Dosen gespritzt werden konnten, machte die Computersoftware Probleme. Die Eröffnung verzögerte sich um eine Woche. Als die ersten Impflinge dann Anfang März vor der Tür standen, hieß es warten.

Bis zu zwei Stunden mussten Senioren in der Kälte ausharren. Vor dem Impfzentrum bildeten sich lange Schlangen, Abstände konnten teils nicht eingehalten werden. Denn wieder hatten Computerprobleme den Betrieb im Impfzentrum verlangsamt und nach Aussagen einer Impflinge dauerten die Aufklärungsgespräche teils zu lange.

Doch nun sind die Probleme offenbar behoben. Wie eine Umfrage des Landratsamts zur Qualitätskontrolle zeigt, sind Geimpfte insgesamt zufrieden mit dem Ablauf im Bobinger Impfzentrum. Das haben die rund 480 Fragebögen ergeben, die seit der Eröffnung von Geimpften ausgefüllt wurden. Bewertet wurden neben der Terminvereinbarung und der Freundlichkeit der Mitarbeiter auch die Hotline sowie der Umgang des Personals vor Ort.

80 Prozent der Befragten waren zufrieden mit der Registrierungs-Hotline

Wie das Landratsamt mitteilt, erhielt das Impfzentrum in Bobingen eine durchwegs positive Bewertung. So zeigten sich 71 Prozent der Befragten mit der Terminvereinbarung sehr zufrieden und 23 Prozent als weitgehend zufrieden.

Auch die Registrierungs-Hotline schnitt gut ab. So waren knapp 80 Prozent der Geimpften weitestgehend sehr zufrieden mit der Freundlichkeit und den Sprachkenntnissen der Mitarbeiter der Hotline. Dass 19 Prozent keine Angabe machten, erklärt das Landratsamt damit, dass die Termine häufig online vereinbart wurden und die Befragten keinen Kontakt zu den Mitarbeitern der Hotline hatten.

5 Bilder So sieht es im neuen Bobinger Impfzentrum aus Bild: Marcus Merk

Nach den anfänglichen Schwierigkeiten scheint nun auch die Abwicklung vor Ort besser zu laufen. 85 Prozent der Geimpften beurteilten die Organisation im Impfzentrum sowie die dortige Sauberkeit und Hygiene als sehr gut oder sehr zufriedenstellend.

Fünf Prozent der Befragten ließen sich wegen Alter gegen Corona impfen

Positiv fiel die Befragung auch hinsichtlich des Personals aus. Nach Angaben des Landratsamts empfanden knapp 90 Prozent der Bürger die Mitarbeiter als sehr freundlich und sechs Prozent als weitgehend freundlich. Weitere zehn Prozent der Befragten empfanden diese beiden Punkte als akzeptabel oder weitgehend zufriedenstellend.

Die Umfrage zeigt auch, warum sich Menschen in Bobingen gegen Corona impfen ließen. So gab rund ein Drittel die Schutzwirkung als Grund an. 17 Prozent nannte die Systemaufrechterhaltung sowie 13 Prozent ihren Beruf. Rund fünf Prozent ließen sich wegen ihres Alters gegen Corona impfen. Ein Drittel machte zu dieser Frage keine Angaben.

Landrat Martin Sailer erklärte, die Ergebnisse würden für einen guten Start des Impfzentrums sprechen. Aus seiner Sicht besonders erfreulich ist die positive Bewertung der Hotline. Denn diese sei bereits vor Eröffnung des Impfzentrums in Bobingen von Mitarbeitern des Landratsamtes übernommen worden.

Ähnlich fielen auch die Bewertungen für das Impfzentrum in Gablingen aus. Trotz Pannen zum Impfbeginn am Jahresanfang stellten die meisten Bürger, die sich in den vergangenen Wochen dort haben impfen lassen, ein gutes Zeugnis aus.

Lesen Sie auch:

Themen folgen