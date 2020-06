vor 60 Min.

Nach über 700 Jahren ist Schluss in der Oberen Mühle

Plus Müllermeister Michael Hefele hat auch seinen Laden zugemacht. Damit stellt die Obere Mühle in Bobingen endgültig ihren Betrieb ein.

Von Anja Fischer

Seit Hunderten von Jahren dreht sich das Mühlrad in der Oberen Mühle in der Bobinger Römerstraße. Nun hat vor Kurzem auch der Mühlenladen endgültig geschlossen. Müllermeister Michael Hefele mahlt zwar schon seit gut zehn Jahren kein eigenes Mehl mehr, aber den Mühlenladen mit unzähligen Produkten rund um Mehl, Getreide und Brot betrieb er immer noch.

Auch er ist wehmütig, dass die Obere Mühle nun endgültig ihren Betrieb eingestellt hat. „Unsere Mühle war seit 1799 in Familienbesitz, die Mühle gab es aber schon vorher. Urkundlich erwähnt wird sie erstmals 1316 in Urkunden des Augsburger Hochstifts“, erzählt er. Und bedauert, dass er nun aus Altersgründen zuletzt den Laden schließen musste. Seine vier Töchter haben alle einen anderen Beruf gelernt. Das ist für den Müllermeister mehr als in Ordnung. „Das Müllerhandwerk muss man machen wollen“, meint er.

Michael Hefele ist immer gerne Müller gewesen

Er sei immer gerne Müller gewesen, bestätigt Michael Hefele. Schon als Bub habe er seinen Vater in der Mühle begleitet, später als Schüler sei es dann selbstverständlich gewesen, dass der einzige Sohn und Erbe auch nachmittags und am Wochenende in der Mühle mitgeholfen habe. „Es war immer selbstverständlich, dass ich die Mühle weiterführen würde“, erinnert sich Hefele und meint bestimmt: „Ich wollte auch nie etwas anderes machen.“ Eine reine Lohnmühle war es damals, als Michael Hefeles Vorfahren die Obere Mühle übernahmen. Die Bauern brachten ihr Getreide, zahlten das Mahlen und nahmen am Ende das gewonnene Mehl wieder mit. In den 60er Jahren wurde der Betrieb zu einer Handelsmühle umgebaut, die selbst Getreide kaufte und dann Bäckereien und Privatkunden mit Mehl belieferte. Dazu kam der Vertrieb von Kraftfutter, ebenfalls selbst hergestellt.

Nachdem immer mehr Privatleute nach Mühlenprodukten gefragt hatten, entschlossen sich Michael Hefele und seine verstorbene Frau Sigrid 1990 auch direkt ab Hof zu verkaufen. Vier Jahre später wurde ein kleiner Mühlenladen in die Räume der Mühle integriert. Bis zu ihrer schweren Erkrankung führte Sigrid Hefele mit Geduld und Liebe den Laden und die Familie, während Michael Hefele für den Mühlenbetrieb zuständig war.

Obere Mühle in Bobingen stellt endgültig Betrieb ein

Vor gut zehn Jahren schon mahlte seine Mühle zum letzten Mal eigenes Mehl. „Theoretisch würde die Mühle auch heute noch laufen, die Geräte sind alle vorhanden und funktionstüchtig“, erklärt Michael Hefele und verweist auf Walzenstöcke und Siebe. „Aber ich hätte investieren und modernisieren müssen, um weiter zukunftsfähig zu sein – ohne einen Nachfolger wäre das damals eine unrentable Investition gewesen.“ Deshalb habe er schweren Herzens den Mühlenbetrieb eingestellt.

Schwer fiel ihm die Entscheidung vor allem deshalb, weil Hefele immer gerne mit dem Naturprodukt Getreide arbeitete. Es ist nicht einfach für einen Müller, aus den vorhandenen Getreidesorten und -qualitäten jedes Jahr und bei jedem Mahlgang ein Mehl derselben Qualität zu produzieren. Zeit seines Lebens nahm Michael Hefele diese Herausforderung gerne an und lebte für und mit seiner Arbeit.

Es ist nicht einfach, bei jedem Mahlgang ein Mehl mit derselbe Qualität zu produzieren. Bild: Jens Büttner/dpa (Symbol)

Müllermeister schließt jetzt auch den Mühlenladen in Bobingen

Nachdem der Mühlenbetrieb eingestellt war, blieb ihm noch der Mühlenladen. Hier verkaufte Michael Hefele Produkte rund ums Mehl, beriet mit seinem großen Fachwissen und nahm sich immer Zeit für ein Schwätzchen mit seinen Kunden, die nicht zuletzt deshalb gerne zu ihm kamen. Weil eben Zeit und der persönliche Kontakt hier noch großgeschrieben wurden und zum Kundenservice gehörten.

Nun hat auch der Mühlenladen geschlossen. Ein Glück für die langjährigen Kunden, dass sie auch künftig nicht auf die gewohnten Produkte verzichten müssen. Ein breites Sortiment hat der Hofladen Beim Bäurle von Marcus Fischer in der Augsburger Straße 9 in Bobingen übernommen. Kunden können dort nicht nur die gewohnten Mehle und Mühlenprodukte sowie hofeigene Kartoffeln bekommen, sondern auch Hasen- und Hühnerfutter sowie auf Bestellung Pferdefutter und vieles mehr.

Die Öffnungszeiten vom Hofladen Beim Bäurle lauten: Donnerstag 15–18 Uhr, Freitag 9–12 und 15–18 Uhr, Samstag 9–12 Uhr.

Lesen Sie auch:

Themen folgen