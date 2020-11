vor 50 Min.

Nachbarschaftshilfe ist auf dem Lechfeld mit dem Lastenrad unterwegs

Plus Die Ehrenamtlichen des Sozialraumprojekts "Wir daheim auf dem Lechfeld" sind jetzt mit dem Fahrrad unterwegs, um anderen Menschen zu helfen. Welche Hilfe angeboten wird.

Von Hieronymus Schneider

Die Mitarbeiter des Sozialraumprojekts "Wir daheim auf dem Lechfeld" sind nun auch mit dem Fahrrad unterwegs, um anderen zu helfen. Mit dem umweltfreundlichen Elektrofahrrad können die Ehrenamtlichen beispielsweise Einkäufe erledigen für Menschen, die selbst nicht aus dem Haus können.

Finanziert wurde das Lastenrad aus dem Hilfsfond der Bayerischen Staatsregierung vom Landkreis Augsburg für die Lechfelder Nachbarschaftshilfe. Etwa 5.000 Euro kostete das langgestreckte und mit einer großen Transportkiste ausgestattete E-Fahrrad. Es steht nun abfahrbereit im Gebäude des ehemaligen Klosters am Klosterlechfelder Franziskanerplatz. Von dort aus können es die Freiwilligen der Nachbarschaftshilfen einsetzen.

Laura Eder, Koordinatorin des Sozialprojekts, freut sich über die neue Errungenschaft. "Ich bin auch offen für Ideen, wie das Lastenfahrrad im Sinne der Nachbarschaftshilfe noch eingesetzt werden kann", sagt sie. Auch über weitere Freiwillige, die sich einbringen wollen, ist sie froh.

Anfang vergangenen Jahres wurde die Nachbarschaftshilfe von Graben auf die Lechfeldgemeinden Untermeitingen, Klosterlechfeld, Obermeitingen und Kleinaitingen ausgeweitet. In jedem Ort bildeten sich Helferkreise für Dienstleistungen wie Einkaufshilfen, Fahrten zum Arzt, kleinere Arbeiten im Haushalt oder um Gesellschaft zu leisten. Inzwischen sind rund 90 Helfer registriert, etwa 30 bis 40 sind Eder zufolge regelmäßig im Einsatz.

Einsatz der Helfer auf dem Lechfeld ermöglicht Angehörigen eine Verschnaufpause

Eine von ihnen ist Isolde Pfister. Über einen Fragebogen, den Eder an die Haushalte verteilt hatte, wurde sie auf das Projekt aufmerksam. Pfister begann damit, eine 86-jährige Frau zum Arzt zu fahren oder zum Altenheim, in dem deren Mann untergebracht war. Anfangs war die Helferin mit dem eigenen Auto unterwegs. Seit Anfang Oktober stehen Fahrzeuge des Seniorenfahrdienstes der Sozialstation Schwabmünchen zur Verfügung. "Darüber bin ich ganz froh, weil mein Auto doch nicht so dafür geeignet war", sagt Pfister.

Ihr zweiter Stammkunde ist ein demenzkranker, älterer Herr. Sie besucht ihn, wenn seine Ehefrau außer Haus gehen muss. Das verschafft der pflegenden Angehörigen Verschnaufpausen und sie kann einkaufen, ohne Angst haben zu müssen, dass zu Hause etwas passiert. "Wir verbringen die Zeit mit Karten spielen und unterhalten uns", sagte Pfister.

Sie würde sich auch als Leih-Oma engagieren und sich um die Kinder kümmern, wenn die Eltern arbeiten oder dringende Termine wahrnehmen müssen. Doch entsprechende Anfragen blieben bisher aus. "Einen Schneeräumdienst während des Urlaubs habe ich auch einmal angenommen, aber dann hat es gar nicht geschneit", erzählt Pfister.

Helferin unterstützt Frau mit Behinderung

Dass die Nachbarschaftshilfe auch eine gute Möglichkeit sein kann, um in der Dorfgemeinschaft anzukommen, hat Astrid Stein erfahren. Die aus Köln zugezogene, alleinstehende Publizistin hat über das Gemeindeblatt von dem Projekt erfahren. "Es fand sich ein freundlicher Herr, der meine Lampen aufgehängt und angeschlossen hat", sagt die 62-Jährige.

Als die Corona-Pandemie ausbrach, war sie auf einer Reise in Lappland und musste anschließend in Quarantäne. "Deshalb brauchte ich die Einkaufshilfe. Die Lieferung vor die Haustüre hat sehr gut geklappt", sagt Stein.

Da sie die Nachbarschaftshilfe als gegenseitiges Geben und Nehmen betrachtet, hat sie sich auch als Helferin gemeldet. Sie besucht regelmäßig eine 32-jährige, körper- und sprachbehinderte Frau, die bei ihrer Mutter lebt und eine Kurzzeitpflege in Dillishausen besucht. "Diese geistig völlig klare Frau braucht Gesprächspartner, die Geduld mit ihrer Sprachstörung aufbringen", sagt Stein.

"Wir unterhalten uns über das Tagesgeschehen und haben eine leichte Version des Canasta-Spiels entwickelt." Inzwischen habe sich eine Freundschaft entwickelt. Einer aus Griechenland stammenden Frau in Klosterlechfeld half Stein auch schon beim Ausfüllen komplizierter Formulare für die Arbeitsagentur.

Nachbarschaftshilfe Lechfeld: Wer das Hilfsangebot nutzen will, kann sich telefonisch bei den beteiligten Gemeinden des Lechfelds melden. Eine Informationsbroschüre über die Angebote liegt in den Rathäusern aus oder kann online heruntergeladen werden. Die ehrenamtlichen Helfer sind gut miteinander vernetzt, sodass schnell ein einsatzbereiter Freiwilliger gefunden wird.

