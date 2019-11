vor 24 Min.

Nachdenkliche Klänge in der Aussegnungshalle

Der Chor Cantabile spielt auf dem Städtischen Friedhof in Königsbrunn unter dem Motto „Selig sind die Toten“

Von Andrea Collisi

Ein besonderes Konzert an einem besondern Ort hat Christoph R. Gollinger mit seinem Vokalensemble Cantabile und den Musikern Katrin Meingast (Violoncello), Wolfgang Renner (Laute) und Christoph Teichner (Orgel) auf die Beine gestellt. In der Aussegnungshalle auf dem Städtischen Friedhof präsentierten unter dem Titel „Selig sind die Toten“ der Chor neben der gleichnamigen berühmten Motette von Heinrich Schütz unter anderem Henry Purcells „Lord, how long wilt Thou be angry“ und Johann Sebastian Bachs „Der Mensch vom Weib geboren“.

Interessant waren dabei dreifach unterschiedliche Choraufstellungen, einmal nach Stimmen geordnet, aber auch Männerstimmen und Frauenstimmen gemischt, einzeln stehend, um den Klangkörper zu vervollkommnen und aufzuzeigen, auf welch hohem Niveau jedes Mitglied des Ensembles seine eigene Stimme halten kann. Mit Kompositionen von Claude de Semisy, dem „Requiem aeternum – Kyrie Christe“ sowie dem „Sanctus – Pleni sunt coeli-communio“ mehrstimmigen Männergesang boten Christoph R. Gollinger, Florian Schmid, Christoph Teichner und Martin Winter einen Hochgenuss, begleitet von Wolfgang Renner auf der Laute. Er spielte auch im Trio mit Katrin Meinegast auf dem Violoncello und Christoph Teichner an der Orgel die für den Barock typische Passacaglia in D von Johann Ph. Krieger.

Für alle Darbietungen erhielten am Ende die Ausführenden auch in den einzelnen Gruppierungen nochmals separat einen sehr anhaltenden Applaus. Auch für Florian Schmid, der in allen Konzerten von Cantabile für die Überleitungen zwischen den Stücken des Programms verantwortlich zeichnet, gab es gesondert Applaus, was seine lyrisch-philosophischen Gedanken honorierte, mit der er die Musik begleitend und vertiefend erklärte. Seit 14 Jahren gibt es das Vokalensemble Cantabile. Seither gab es regelmäßige und großartige Konzerte in dieser Nische der klassischen Musik. Der Chor hat seitdem einen festen Kern an Sängern, aber neue Mitstreiter sind willkommen. Fast alle sind noch in anderen Ensembles engagiert, aber schätzen hier den besonderen Geist, der sie in Herzlichkeit zusammenführt und -hält und wie es im Programmheft heißt.

Diesmal wurde der besondere Konzertgenuss tatsächlich auch an diesem besonderen Ort geboten, nämlich in der Aussegnungshalle auf dem Städtischen Friedhof. Keine unumstrittene Angelegenheit und überraschend, denn die vor langer Zeit städtisch organisierten Konzerte waren ja nicht mehr fortgeführt worden. Es hatte damals wie heute Stimmen gegeben, dass man nicht auf dem Friedhof Konzerte geben könne. Damals wie heute hatte es aber auch die Haltung geben, dass es doch eine akustisch großartige Halle sei und dass es die Toten sicher nicht stören würde.

Christoph R. Gollinger unterstrich in dem Zusammenhang, es habe ihn nicht primär die gute Akustik und die neu von der Stadt angeschaffte Orgel gereizt, sondern er sah es als den gegebenen Raum und Ort an bei eben dieser Musik zu der Thematik Tod, Leben, ewiges Leben. Er sei froh, dass er es hier machen durfte, unterstrich er im Gespräch mit unserer Zeitung. Dass es sehr gelungen sei, den wahren Geist der Seligkeit, die ja auch tiefe Freude und Trost beinhaltet, herüberzubringen, betonte eine Zuhörerin aus Gessertshausen: „Ich habe schon viel mit dem Tod in der eigenen Familie zu tun gehabt, meine einzige Tochter in jungen Jahren verloren, aber ich habe hier sehr viel Kraft mitgenommen.“

Themen folgen