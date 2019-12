11:51 Uhr

Nachruf: Michael Mayr war auf Augenhöhe mit den Kranken

Als Klinikseelsorger, Regionaldekan und Friedensaktivist machte sich Michael Mayr einen Namen. Nun starb der Ehrenbürger von Oberottmarshausen im Alter von 78.

Von michael lindner und Alois Knoller

Wenn er an ein Krankenbett kam, sprach er buchstäblich auf Augenhöhe mit den Menschen. Denn Klinikpfarrer Dr. Michael Mayr saß im Rollstuhl. Eine tückische Virusinfektion, an der er im Oktober 1983 erkrankte, führte den katholischen Jugendpfarrer und Religionslehrer innerhalb kürzester Zeit zu einer Querschnittslähmung. Sein Leben änderte sich auf einen Schlag. Doch es wurde nicht leer, sondern gefüllt mit vielen neuen Aufgaben. Am zweiten Adventssonntag ist der beliebte ehemalige Pfarrer und Ehrenbürger von Oberottmarshausen im Alter von 78 Jahren gestorben.

„Die gesundheitlichen Einschränkungen haben ihn nicht entmutigt, sondern sein Einsatz für die Menschen ist immer verbunden mit einer besonderen Glaubwürdigkeit, die beeindruckt und überzeugt“, hieß es in der Urkunde zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft, die er 2011 zu seinem 70. Geburtstag empfing. Die Hilflosigkeit und der Kontrollverlust über seinen Körper beschämten Mayr. „Plötzlich als Rollstuhlfahrer vor Menschen zu sein – den Mut hätte ich kaum aufgebracht, wenn nicht die Menschen in Oberottmarshausen gesagt hätten: Komm zu uns! Sie haben mich überall hingeschoben und -getragen, so konnte ich alle Dienste machen und überall dabei sein“, blickte Pfarrer Mayr vor einigen Jahren zurück.

Michael Mayr war fast 20 Jahre lang Krankenhausseelsorger

Oberottmarshausen, wo er schon drei Jahre Pfarrer war, wurde seine Basis – und das Klinikum Augsburg. Ab 1991 war Mayr fast 20 Jahre lang als Krankenhausseelsorger tätig. Selbst nach Antritt des Ruhestands wirkte er noch fünf Jahre als Aushilfsgeistlicher im Klinikum weiter mit. Eigentlich werde er täglich beschenkt, wenn er ans Krankenbett kommt. „Man kriegt so viel zurück“, bilanzierte der 70-Jährige seinen Dienst.

Weil Michael Mayr auch ein begabter Prediger und begeisternder Redner war, fiel 1996 die Wahl zum Augsburger Regionaldekan auf ihn. Zwölf Jahre bis 2008 war er der Moderator in großen Veränderungen, als Priester knapp wurden und Pfarreiengemeinschaften entstanden. Oftmals nahm er die Sorgen der Gläubigen auf, verlieh ihnen eine Stimme. Auch die Pfingsterklärung schrieb Mayr 2010 in der Sorge mit, dass die Vorgänge um Bischof Mixa zu einem Verlust von Glaubwürdigkeit der Kirche führen.

Freimütig zu reden, hat er über Jahrzehnte hinweg in der katholischen Friedensbewegung Pax Christi eingeübt. Sowohl die ethischen als auch die politischen Aspekte interessierten ihn – und vor allem die direkte Begegnung mit Menschen, um Verständigung und Versöhnung tatkräftig zu fördern.

Ohne Michael Mayr würde es in Oberottmarshausen keinen Kindergarten geben

Geboren ist Michael Mayr am 26. Januar 1941 in Polling bei Weilheim, mit 27 Jahren wurde er in Rom zum Priester geweiht und erwarb den Doktortitel in Theologie. Zwei Jahre war er Kaplan in Vöhringen, bevor ihn 1974 Bischof Josef Stimpfle zum Diözesan-Jugendpfarrer bestellte. 1980 wechselte er in den Schuldienst. Seither betreute er auch die Pfarrei Oberottmarshausen. „Er hat so viel für unsere Gemeinde geleistet“, sagt Bürgermeister Gerhard Mößner. Dank Mayrs Initiative wurden das Pfarrheim und der Kindergarten gebaut. Vor zwei Jahren wurde in Oberottmarshausen ein Michael-Mayr-Weg gewidmet.

„Ein großer Mensch, ein Jünger Jesu und ein überzeugender Priester ist gegangen“, so würdigte ihn sein Nachfolger in der Krankenhausseelsorge am Universitätsklinikum, Pfarrer Michael Saurler.

Der Trauergottesdienst für Michael Mayr findet am Samstag, 14. Dezember, um 9.30 Uhr in Augsburg in St. Moritz statt. Die Beerdigung ist um 12.15 Uhr auf dem Friedhof in Oberottmarshausen.

