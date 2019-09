vor 59 Min.

Nachwuchskünstler malen Ferienerlebnisse

Große Nachfrage bestand heuer beim traditionellen Ferienprogrammpunkt „Malen mit Aquarellfarben“, der vom Königsbrunner Künstlerkreis (KKK) in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt Begegnungsstätte angeboten wurde. 18 junge Nachwuchskünstler waren dort unter kompetenter Anleitung künstlerisch tätig.

Kinder und Jugendliche arbeiten kreativ mit Aquarellfarben

Große Nachfrage bestand heuer beim traditionellen Ferienprogrammpunkt, „Malen mit Aquarellfarben“, der vom Königsbrunner Künstlerkreis (KKK) in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt Begegnungsstätte angeboten wurde. 18 junge Nachwuchskünstler waren dort unter fachlich kompetenter Anleitung künstlerisch tätig. So galt es für die jüngeren Kinder bis zehn Jahren, ihre Erlebnisse in den Ferien zu malen.

Die älteren unter den Malern bekamen die anspruchsvollere Aufgabe, mit bunten Quadraten beklebte Blätter eigenständig fertig zu gestalten.

Hierbei waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Angeleitet von Ingrid Maurer und den KKK-Kolleginnen Marie-Luise Reichelt und Siglinde Matysik durften die beiden Kreativgruppen voller Elan ans Werk gehen. Fantasievolle Landschaften und lustige Figuren malten die jungen Künstler auf große Papierblätter.

Abschließend wurden dann sämtliche Werke noch gemeinsam betrachtet und besprochen. „Seit 32 Jahren wird die Malaktion jetzt bereits im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Königsbrunn angeboten“, erinnert sich Marie-Luise Reichelt, die ebenso wie ihre beiden Kolleginnen dort seit vielen Jahren aktiv mitwirkt.

„Das Experimentieren mit Farben und Formen kommt selbst im hoch technisierten Zeitalter, wo bereits Grundschüler viel Zeit vor dem PC verbringen, nach wie vor sehr gut an“, resümierte Ingrid Maurer. (hämm)

Themen Folgen