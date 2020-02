vor 33 Min.

Nachwuchssorgen beim Künstlerkreis

Der Manga-Gruppe fehlen Mitglieder. Dafür greift die Künstlergruppe einen anderen Trend auf

Auf ein aktives Jahr 2019 im Zeichen der Kunst blickten jetzt die Mitglieder des Königsbrunner Künstlerkreises (KKK) anlässlich ihrer Versammlung zurück. Zahlreiche Ausstellungen in Königsbrunn sowie dem Großraum Augsburg, Themenabende, Filmabend, die Teilnahme am Ferienprogramm, Malen mit Senioren im Asternpark sind das Ergebnis der kreativen Runde.

„Leider ist die Mitgliederzahl in der Jugendgruppe, die sich seit vielen Jahren der Manga-Malerei widmet, stark zurückgegangen. Für den seit Kurzem angebotenen, zusätzlichen Themenbereich Aquarellmalen fanden sich kaum Interessierte“, bedauert deren Leiter und Ehrenvorsitzender Klaus-Peter Glaser. „Sollte sich diese Entwicklung weiter fortsetzen, wird die Jugendgruppe nach den Sommerferien möglicherweise aufgelöst“, sagte Glaser. Weiter bestehen bleiben vorerst die Manga-Events im Jugendzentrum Matrix, die sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen.

Bei Neuwahlen gab es eine Änderung im Vorstand. Für die ausscheidende stellvertretende Vorsitzende Maria Groß wurde Frank Pfeilschifter gewählt. Vorsitzender bleibt Jürgen Hörauf. Schriftführer ist Georg Atzkern. Als Beisitzerinnen fungieren Ingrid Maurer und Sabine Hämmer, Letztere als Pressewartin. Die Kassenprüfung übernehmen auch weiterhin Marie-Luise Reichelt und Siglinde Matysik.

Für 2020 plant die alteingesessene Königsbrunner Künstlerkreisrunde – sie zählt derzeit 27 erwachsene Mitglieder – ein vielseitiges Jahresprogramm mit diversen Ausstellungen. „Traditionell bestücken wir im Rahmen der kulturellen Gautsch- Eröffnung heuer am Montag, 22. Juni, die große Jahresausstellung im Königsbrunner Rathaus. Im Rahmen der Ausstellung mit dem Titel „bunt-gemischt“ entstehen derzeit, passend zum neuen Jahresmotto „Leben, Lieben, Lachen – zusammen“, vielseitige Bilder in den unterschiedlichsten Techniken“, sagt Vorsitzender Jürgen Hörauf. Eine weitere Ausstellung findet von Anfang Mai bis Ende Juli im Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Augsburg statt. Dort werden abstrakte und gegenständliche Drucke präsentiert. Gisela Roth-Pongratz und Franz Günther präsentieren noch bis Ende Juni ihre Bilder im Saal des 955.

Auch den Kunstkalender soll es nach einem Jahr Pause heuer wieder geben. Um zu vermeiden, dass es erhebliche Überschüsse bei der Stückzahl gibt, können Interessenten erstmals die gewünschte Anzahl an Exemplaren zum Stückpreis von neun Euro verbindlich beim Künstlerkreis vorbestellen. Vom Erlös geht traditionell eine Spende an die Königsbrunner Tafel.

Workshops, Film und spezielle Themenabende sowie Ausflüge zu diversen Ausstellungen stehen auf dem vielseitigen Jahresprogramm der Vereinigung von Hobbykünstlern. Neu bietet der KKK im Mai und Juni „Urban Sketching“ auch für Nichtmitglieder an. Im Rahmen dieses derzeit weltweit aktuellen Trends werden an zuvor bekannt gegebenen Orten im Freien in raschen Bleistiftskizzen Ansichten der Brunnenstadt in einem Skizzenblock festgehalten. „Interessierte Hobbykünstler, die in einer kreativen Gruppe verschiedene Zeichen- und Malrichtungen kennenlernen sowie fachlich kompetente Auskünfte zu Material bekommen und eigene Ideen beitragen wollen, sind uns stets herzlich willkommen“, betont Jürgen Hörauf. (AZ)

Informationen zur Jugendgruppe gibt Jugendwart Klaus-Peter Glaser unter Telefon 08231/31555. Allgemeine Infos unter www.Koenigsbrunner-Kuenstlerkreis.de und bei Jürgen Hörauf, 0821/993931 oder unter info@Koenigbrunner-Kuenstlerkreis.

