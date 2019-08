vor 45 Min.

Nächstes Gespräch mit dem Stadtrat

Treffpunkt ist diesmal die Tramtrasse an der Mindelheimer Straße

In der Reihe „Gespräche mit dem Stadtrat“ können Königsbrunner ihre Anliegen direkt an die Stadträte bringen. Die nächste Ausgabe der Veranstaltungsreihe findet am Samstag, 7. September, von 10 bis 12 Uhr an der künftigen Tramtrasse am Übergang Simpert-/Mindelheimer Straße statt.

Mitglieder des Königsbrunner Stadtrates hoffen vorerst zum vorletzten Mal auf zahlreiche Bürger, die ihre Anregungen, Fragen und Wünsche vorbringen. Bei den vorherigen Terminen dieser Gesprächsreihe war stets ein lebhafter Austausch zwischen Stadtrat und Bürgern entstanden. Zahlreiche Gespräche mit vielen Themen wurden dokumentiert und im Anschluss in der Verwaltung im Rathaus bearbeitet, sodass die Frager schließlich per Post Rückmeldungen und Antworten erhielten.

Wer diesen September-Termin nicht wahrnehmen kann, hat in diesem Jahr am Samstag, 12. Oktober, in der Robert-Bosch-Straße auf dem Spielplatz die Möglichkeit zu einem regen Austausch mit dem Stadtrat. Danach verabschieden sich die Stadtratsgespräche vorerst. Dann entscheidet der neue Stadtrat, der im März 2020 gewählt wird, ob, wie oft und wo die Gespräche weitergeführt werden. (AZ)

