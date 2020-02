vor 58 Min.

Narrenabend 2020 in Schwabmünchen: Tränen, Ausfälle, Stimmung

Auf dem Narrenabend 2020 in Schwabmünchen war einiges geboten. Warum es jedoch auch Ausfälle und Tränen gab und wer ein famoses Debüt gab.

Von Christian Kruppe

Fasching, das ist Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und dazu gehört ein gewisses Maß an Chaos. Und Lachen. Dementsprechend sollte eine Faschingsveranstaltung wie ein Narrenabend von jedem etwas bieten.

Das tat auch der erste Schwabmünchner Narrenabend. Auch wenn die Mixtur von den Menkinger Narren so nicht gewollt war. Denn durch den krankheitsbedingten Ausfall des Duos Reis-Hämmerle brach urplötzlich ein Teil der humoristischen Einlagen weg, und auch Adventure Rapis war kurzfristig nicht mehr dabei.

Aber all dies stand einem tollen Abend nicht im Wege. Ganz im Gegenteil. Die Stimmung in der Stadthalle war fantastisch, und das Publikum kam auch ohne eine Vielzahl an humoristischen Einlagen auf seine Kosten. Woran das lag? Genau genommen an den vielen „Kleinigkeiten“ zwischen tollen Showeinlagen. Moderatorin Selina Engelbrecht, die zum ersten Mal alleine durch den Abend führte, tat dies souverän und unterhaltsam.

Narrenabend in Schwabmünchen: Casper Baur mit famosem Debüt

Casper Baur, der neue „Menki“, zeigte ebenso ein famoses Debüt. Egal ob als Pantomimendouble der Moderatorin, als Selfie-Crusher der Lady Gracher, frech bei der Menkiger Garde mittanzend oder schlicht als Aufbaupausenfüller.

Aber auch das „Hauptprogramm“ hatte einiges zu bieten. Dass sich Schwabmünchen und die Region in Sachen Tanz nicht verstecken braucht, wurde an diesem Abend mehrfach bewiesen. Für alle drei Garden der Menkinger Narren gab es viel Applaus, und auch die Tanzgruppen der „Hausherren“ wussten zu überzeugen, mit Link2Dance und Move’s on fire. Letztere standen gar in Rollschuhen auf der Bühne, und beide jungen Gruppen zeigten, dass auch die Zukunft gesichert ist.

89 Bilder Der Narrenabend in Schwabmünchen Bild: Christian Kruppe

Ende von Dancetastic auf Narrenabend in Schwabmünchen verkündet

Das ist nicht ohne Bedeutung, denn gegen Ende des Abends flossen Tränen. Und nicht, weil es etwas zu lachen gab. Denn Selina Engelbrecht verkündete das Ende von Dancetastic. Für die derzeit am längsten existierende Tanzgruppe der Schwabmünchner ist nach dieser Saison Schluss. Aber vielleicht nehmen sich die Mädels ein Beispiel an Shapin Up. Die Damen, vornehmlich aus der Altersklasse 35+, standen fast alle in jüngeren Jahren schon auf der Tanzbühne und erbringen Jahr für Jahr den Beweis, dass toller Showtanz keine Frage des Alters sein muss.

Mit den Pfundigen des Mittel-stetter Faschingsklubs, die wie „gewohnt“ den Beweis erbrachten, dass Männlichkeit und Leibesfülle auch kein Tanzhindernis sind, und der Untermeitinger Imhofia Männergarde war auch die „Herrenquote“ erfreulich hoch.

Den absoluten Höhepunkt in Sachen Tanz lieferte die Showtanzgruppe aus Asbach-Bäumenheim ab. Mit mehrstöckigen Hebefiguren und fliegenden Mädchen sorgten sie für stürmischen Applaus.

Humor kommt auf Schwabmünchner Narrenabend zu kurz

Auch die Musik kam nicht zu kurz. Das Schlagwerkensemble Gran Cassa zeigte auf, das es nicht unbedingt Instrumente zum Trommeln braucht. Nachdem es im Vorjahr Tische waren, mit denen die jungen Musiker begeisterten, mussten diesmal Leitern herhalten.

Und die Aitracher Lumpenkapelle sorgte erneut dafür, dass die Halle in ihren Grundfesten erschüttert wurde.

So gelang der Menkinger Narrenschar ein äußerst gelungener erster Narrenabend, auch wenn der Humor ein wenig zu kurz kam. Doch dafür konnten die Narren nichts. Und ein Trost bleibt: Am kommenden Samstag, 22. Februar, gibt es den zweiten Narrenabend. Da sind die Spaßvögel vom Freitag wieder dabei, und auch das Duo Reis-Hämmerle wird dann am Start sein.

Lesen Sie auch: Brandheiß durch die Nacht gefeiert

Weitere Bildergalerien vom Fasching in der Region finden Sie hier.

Themen folgen